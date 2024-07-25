Відомий одеський бізнесмен Борис Кауфман, який є власником компанії-монополіста з дистрибуції тютюнової продукції Tedis Ukraine, підозрюваний у кількох кримінальних провадженнях, придбав Волинську тютюнову фабрику — ТЗОВ «ВОЛИНЬТАБАК», пише сайт «Коротко про».

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«За інформацією наших джерел, Кауфман заплатив за фабрику $ 8 мільйонів», — йдеться у повідомленні.

Ця купівля, як пише сайт «Коротко про», може свідчити про те, що бізнес одеського підприємця не обмежується лише торгівлею, а тепер буде займатися й виробництвом сигарет.

«І всі процеси (виробництво, логістика, продажі) будуть замкнені в межах однієї бізнес-групи, до російського походження якої досі виникають питання. Компанія Tedis Ukraine стала монополістом за часів президентства Віктора Януковича та називалася у той час „Мегаполіс-Україна“, оскільки була українським підрозділом російської компанії „Мегаполіс“ олігарха Ігоря Кєсаєва. Останній є також власником двох російських підприємств з виробництва зброї для окупаційної армії — Ковровського механічного заводу (КМЗ) та Заводу імені Дєгтярьова», — йдеться у повідомленні.

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Автор не виключає, що саме цією угодою й створенням нового монополіста пояснюються «розборки» на тютюновому ринку в Україні, які супроводжуються тривалими обшуками, блокуванням силовиками роботи фабрик.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки у Львові на три місяці зупинило роботу Винниківської тютюнової фабрики.

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«Все виглядає „зачисткою“ ринку від конкурентів під новий бізнес», — вважає автор.

Нагадаємо, 5 грудня 2022 року НАБУ і САП затримали бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Боруховича (Грановського) за підозрою у створенні злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси. Вони взяли під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом. Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори нібито налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради.

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Пізніше НАБУ і САП висунули Кауфману та Боруховичу звинувачення у заволодінні майном комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності на понад 2,5 млрд грн. Їхнім спільником названий колишній мер Одеси Олексій Костусєв.

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