Курцям приготуватися: як 2024-го виростуть ціни на сигарети

В Україні, де планують підвищити ціни на деякі види алкоголних напоїв, також можуть подорожчати і сигарети. Вони подорожчають у зв'язку з підвищенням акцизу щонайменше на 20%, пише OBOZ.UA.

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Сигарети діляться на три класи: українські з фільтром, медіум класу та преміум класу. За темпами подорожчання тютюнові вироби посідають одну з перших позицій (в першу чергу за рахунок підвищення акцизів). Якщо в грудні 2022-го українські сигарети продавали за 64 грн, медіум класу — 69,9, а преміум — 82,6 грн за пачку, то всього за один рік ціни зросли:

• українські сигарети подорожчали на 11,2 грн до 75,2 грн за пачку;

• медіум класу — на 11,5 грн до 81,4 грн;

• преміум класу — на 13,5 грн до 96,17 грн.

За темпами зростання цін 2024-й кардинально не відрізнятиметься. Україна взяла на себе обов'язок щорічно підвищувати акциз на тютюнові вироби на 20% (директива ЄС 2011/64/EU). Таким чином в 2025-му акциз мав би досягути рівня мінімального в ЄС — 90 євро за тисячу штук (але не досягне через інфляцію) або близько 1,8 євро за пачку. В сусідніх європейських країнах акциз вже давно перевищив цю позначку.

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Наприклад, в українських супермаркетах сигарети Camel Blue продають за 105 грн. А в сусідній Польщі за таку ж пачку доведеться заплатити вже 178,5 грн. Така ситуація призводить до постійної контрабанди. Мешканці населених пунктів біля кордону регулярно їздять в сусідню Польщу з сигаретами, які одразу після перетинання кордону дорожчають приблизно на 70%.

В 2023-му за тисячу сигарет українці платили акциз в розмірі 2 097,12 грн (або 41,9 грн за пачку), а в 2024-му доведеться платити вже 2 516,54 грн (або 50,33 грн за пачку). Тобто тільки за рахунок акцизу пачка сигарет подорожчає на 8,43 грн. Але з урахуванням долі акцизу в загальній вартості, подорожчання складе щонайменше близько 12 грн.

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Тож пачка українських сигарет коштуватиме близько 87 грн, середнього класу — 93,5 грн, а преміум класу — більше 108 грн. Подорожчання відбудеться не одразу. Досвід минулих років показав, що подорожчання розтягується на весь рік. Продавці традиційно мають значні запаси, тож одразу після підвищення акцизів вони вартість цигарок не переглядають.

В Україні в результаті девальвації гривні та темпів інфляції до 2025-го виконати директиву ЄС без змін не вдасться. В перерахунок в євро акциз складатиме всього 70 євро за тисячу цигарок. Експерти «Центру громадянського представництва «Життя» пропонують прискорити подорожчання сигарет. Вони розрахували, як необхідно підвищити акциз для того, щоб виконати директиву ЄС. В поточному році вони пропонують додатково підвищити акциз на 20% (тобто сумарно зростання складатиме 40%). А наступного року акциз додатково треба підвищити на 15% (тобто на 35% сумарно).

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Подорожчання сигарет — неминучий процес. Для вступу до ЄС Україні доведеться виконати директиву. Крім того, неможлива також ситуація з масштабною контрабандою. Сигарети без акцизів на 30−40% дешевше продаются і в мережі, і в кіосках недалеко від метро. Українці, які погоджуються купувати такі цигарки, фактично приймають участь в контрабанді. Недоплачені кошти — гроші, які мали піти на ЗСУ (всі зібрані податки та збори направляють на потреби Збройних Сил), залишаються в кишенях недобросовісних продавців.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як змінилася вартість палива на АЗС після підвищення акцизу з 1 липня.

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