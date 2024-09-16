Тепла, а подекуди й спекотна погода, яка останніми днями супроводжувалася сильним вітром, утримається в Україні й протягом поточного тижня.

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За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, у більшості областей очікується суха та малохмарна погода, яка визначатиметься впливом антициклонів.

«У першій половині тижня виступ східноєвропейського антициклону забезпечить нам аномально теплу, подекуди спекотну погоду. У другій половині тижня на нас вже впливатиме гребінь скандинавського антициклону з північного заходу, тому температура повітря знизиться на 3 — 6 °C, але опадів, як і раніше, не очікується. І лише місцями на півдні країни, а також у західній частині на початку тижня можливі невеликі дощі, часом із грозами. На Слобожанщині та місцями у центральних регіонах збережеться сильна посуха, а також надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки», — зазначив він.

У понеділок, 16 вересня, на більшій частині території країни без опадів, лише на крайньому заході, а також на Одещині та у Криму очікуються дощі, місцями з грозами. Вітер східний, 7 — 12 м/с, у південних, центральних та східних областях вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, на півдні до +21 °С; вдень +24…+29 °С, на Прикарпатті та Закарпатті +16…+21 °С.

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У вівторок, 17 вересня, в Україні без опадів. Лише вдень місцями у Криму, Одеській області та у Приазов'ї можливі невеликі дощі. Вітер східний, 7 — 12 м/с, у східних та південних областях вдень окремі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, на півдні до +21 °С; вдень +24…+29 °С, у Карпатах та на Закарпатті +18…+23 °С.

У середу, 18 вересня, у південних, вдень також місцями у центральних та західних регіонах пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. На решті території країни без опадів. Вітер східний, 7 — 12 м/с, на півдні окремі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, у центральних та південних областях до +21 °С; вдень +23…+28 °С, на південному заході +18…+23 °С.

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У четвер, 19 вересня, на всій території України очікується сонячна та суха погода, без опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, на півдні країни пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, на сході та у Карпатах +7…+12 °С, на узбережжі морів до +20 °С; вдень +23…+28 °С.

У п'ятницю, 20 вересня, утримається малохмарна та суха погода по всій території України. Вітер північний / північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, на узбережжі морів до +16…+18 °С; вдень +23…+28 °С.

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У суботу, 21 вересня, під впливом антициклону по всій Україні очікується сонячна погода, без опадів. Вітер північний / північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, на узбережжі морів до +16…+18 °С; вдень +23…+28 °С.

У неділю, 22 вересня, утримається малохмарна та суха погода по всій території України. Вітер північний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, на узбережжі морів до +16…+18 °С; вдень +23…+28 °С.

Нагадаємо, що днями закінчилося так зване молоде «бабине» літо, яке зазвичай, триває з кінця серпня до кінця першої декади вересня.

Фото Pixabay

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