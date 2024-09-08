Військовозобовʼязані, які мають право на відстрочку, проте її належно не оформили, підлягають мобілізації на загальних підставах.

«Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Але наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку, ще не підтверджує, що особі вона надана», — зазначив помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи — начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда.

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Для того, аби отримати відстрочку, військовозобовʼязаний має:

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зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ 560 «Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації»;

особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;

подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;

отримати рішення комісії про надання або відмову у наданні відстрочки.

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Раніше в Донецькому обласному ТЦК та СП нагадали, які вісім категорій військовозобов'язаних втратили право на відстрочку від мобілізації.

Ілюстративне фото зі сторінки ОК «Північ» у соцмережах

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