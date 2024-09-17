Штраф у 17 тисяч не платив: українець виграв у ТЦК суд про розшук та «неявку за повісткою»

За словами юристів, українське законодавство прописане так, що в ньому не передбачений реєстр, з якого військовозобов'язані могли б дізнатися, що представниками ТЦК їм виписано штраф за будь-яке порушення. Але при невиплаті штрафу протягом 15 днів його сума автоматично подвоюється!

ВІДЕО ДНЯ

Історія зі штрафом, про який було невідомо «винуватцю», сталася з жителем Полтавської області, на якого місцевий РТЦК та СП наклав штраф за нібито неявку за повісткою, яку він не отримував. Про випадок пише видання «Апостроф».

Журналісти уточнюють, що 24 липня чоловік прибув до Карлівського РТЦК та СП, щоб подати документи на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією.

Там йому повідомили, що він оголошений у розшук за неявку за повісткою, і в той же день склали протокол про адміністративне правопорушення та винесли постанову про штраф у розмірі 17 000 грн.

РЕКЛАМА

Протокол чоловіку на руки не дали, лише видали роздруковані реквізити для оплати штрафу.

Оскільки чоловік повістку не отримував та мав законні підстави для відстрочки — догляд за 73-річною матір'ю, інвалідом 2-ї групи, він звернувся до суду з позовом про скасування штрафу та закриття провадження у справі, вважаючи його необґрунтованим.

РЕКЛАМА

Через те, що РТЦК та СП не надав суду належних доказів вручення повістки на певну дату, а також не підтвердив умисну неявку громадянина за повісткою, Карлівський районний суд Полтавської області ухвалив рішення на користь позивача.

Штраф у розмірі 17 000 грн було скасовано, а справу про адміністративне правопорушення — закрито.

РЕКЛАМА

«ФАКТИ» неодноразово писали про стиль та методи роботи ТЦК в різних областях України. Зокрема, співробітники ТЦК Ужгорода давно відомі своєю рішучістю і безкомпромісністю. Вони відомі своїми рейдами в оздоровчих комплексах, магазинах і саунах. Про один з таких недавніх рейдів у нашому матеріалі.

33

Читайте нас у Facebook