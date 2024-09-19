Терористи вночі атакували Харків КАБами, а також обстріляли Дніпропетровщину

В ніч на четвер, 19 вересня, російські терористи двічі атакували Харків. Для ударів ворог застосував керовані авіаційні бомби (КАБи).

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

ВІДЕО ДНЯ

Вибух в районі Харкова пролунав близько 04.50. У цей час тривала повітряна тривога, оголошена в області.

Як розповів мер, війська рф вдарили по Харкову трьома керованими авіабомбами.

РЕКЛАМА

«Знову удар по місту. На цей раз попередньо трьома КАБами», — розповів він.

Крім того, харківський мер попередив мешканців міста про можливі повторні ворожі удари, та закликав бути обережними.

РЕКЛАМА

Пізніше Терехов додав, що один з «прильотів» був зафіксований між школою та дитсадком в Індустріальному районі міста.

«Інформації про постраждалих на дану хвилину немає. Інші місця влучання ворожих КАБів уточнюються», — додав він.

РЕКЛАМА

Пізніше міський голова уточнив, що друге влучання КАБу росіян було біля депо у Салтівського районі Харкова. Там внаслідок «прильоту» були вибиті вікна будинків, й обійшлося без постраждалих.

А третя керована авіабомба впала у передмісті, додав мер.

Крім того, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що російські окупанти «вдарили КАБом в Індустріальному районі» міста Харків.

«Влучання в землю між гімназією та дитячим садочком. Пошкоджено вікна. Постраждалих немає», — передав чиновник.

Крім того, розповів він, ще одне влучання було зафіксоване у Салтівському районі — там пошкоджено вікна у житлових будинках. Теж без постраждалих.

Також минулої ночі російський ворог продовжив атакувати Дніпропетровщину — загарбники били з артилерії, дронами-камікадзе, а також обстріляли регіон з РСЗВ «Град». Удари прийшлися по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

«На щастя, обійшлося без постраждалих», — повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук.

Нагадаємо, що вдень 18 вересня внаслідок артобстрілу Марганця на Дніпропетровщині постраждав 9-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також травм зазнали дві жінки — 43 та 69 років.

Фото ДСНС Харківщини

490

Читайте нас у Facebook