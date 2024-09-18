Стало відомо, чиї дрони знищили склад зброї в Тверській області росії

Російський арсенал у Торопці Тверської області росії, який запалав у ніч проти 18 вересня, знищили дрони СБУ, ГУР та Сил спеціальних операцій.

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Як пише «Укрінформ», у повітря злетів великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф, на якому зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», тактичних ракетних комплексів «Точка-У», КАБи та артилерійські боєприпаси.

Джерело в СБУ зазначило, що після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Наразі «бавовна» спостерігається на ділянці шириною 6 кілометрів.

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, посилаючись на поширювану у відкритих джерелах інформацію, пише, що на складах могло зберігатися до 30 тисяч тонн боєприпасів, переважно 122-мм реактивних снарядів до РСЗВ і 82-мм міни.

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«Якщо говорити про виключно 122-мм реактивні снаряди, то це понад 460 тисяч пострілів. З урахуванням частоти застосування РСЗВ у зоні бойових дій, то це запас на 10 місяців активних боїв або більше року за середньої інтенсивності. Якщо говорити про винятково міни 82-мм, то це 10 мільйонів пострілів або з урахуванням інтенсивності їхнього застосування в зоні БД, то це запас більш ніж на півтора року активного застосування», — зазначає експерт.

Втім, він визнає, що вказав на не явні, а умовні цифри — якби на складах були виключно такого типу боєприпаси. Коваленко впевнений, що на арсеналі зберігалися й інші типи боєприпасів.

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Нагадаємо, що на початку вересня дрони СБУ вдарили по великому складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське Воронезької області росії. Цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну.

Фото — з відкритих джерел

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