Вбивство на АЗС: затриманому повідомлено про підозру

Справа про вбивство на АЗС у Києві отримала свій розвиток — 41-річному затриманому мешканцю столиці повідомлено про підозру в умисному вбивстві, заволодінні автомобілем, розбої та зберіганні зброї.

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Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.



За даними слідства, 18 вересня вранці на АЗС на Кільцевій дорозі, підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки «Derya Сarina X-Celerate CRX 201» в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який саме збирався сісти у власний автомобіль марки «Honda Accord».



Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину. Автівку чоловік припаркував біля гаража, який перебуває у його користуванні, де стояв і його автомобіль.



За деякий час стрілка затримали працівники поліції.



Мотиви своїх дій чоловік пояснити не може, оскільки ймовірно перебуває під дією невідомих препаратів. Тож у нього взято аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин.



Під час проведення обшуку у підозрюваного вдома вилучили корпус гранати Ф-1 та запал.

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Також у чоловіка знайшли документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що влітку на Київщині Служба безпеки затримала ділка, який намагався продати бойовий арсенал, до якого входило більше ніж 20 осколкових гранат та ручних протитанкових гранатометів.

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Фото прокуратури

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