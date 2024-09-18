Вбивство на АЗС у Києві: момент злочину зняла камера спостереження (фото, відео 18+)
В Києві, де раніше під час сварки вбили військового, ранком у середу, 18 вересня, чоловік застрелив водія на автозаправці в Святошинському районі.
Як повідомляють в Національній поліції, від вогнепального поранення постраждалий загинув на місці, а зловмисник втік з місця злочину. Втім, його невдовзі затримали.
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В мережу потрапило відео, на якому видно, що до водія, який знаходився біля автівки, підійшов чоловік и впритул розстріляв його.
Затриманий — місцевий мешканець, 1983 року народження.
Наразі із затриманим спілкуються правоохоронці. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.
Нагадаємо, що нещодавно на Тернопільщині військовий відкрив вогонь по людям, застреливши двох мешканців села Доброводи. У тому числі й жінку, яка загинула на очах малого сина.
Фото поліції611
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