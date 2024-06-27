Продавали зброю криміналітету: СБУ викрила мережу ділків нелегального бізнесу

Служба безпеки затримала ділків, які продавали зброю криміналітету. Відбулося це під час комплексних заходів у Київській, Миколаївській та Львівській областях.

ВІДЕО ДНЯ

Серед вилученого у фігурантів — російські гранатомети, автомати Калашникова та понад 20 тис. боєприпасів до них, повідомили в СБУ.

Зокрема, на Львівщині співробітники внутрішньої безпеки СБУ викрили двох керівників місцевого благодійного фонду. За даними слідства, один із них під виглядом «волонтерських поїздок» обʼїжджав місця колишніх боїв, де збирав засоби ураження.

Знайдені «трофеї» він передавав своєму спільнику, який зберігав їх у спеціально облаштованому схроні на горищі власного будинку.

РЕКЛАМА

Фігуранти намагались потім продати озброєння місцевому криміналітету. Так, наприклад, автомати АК-74 та АКС-74 вони пропонували за 500 американських доларів за одиницю.

Під час обшуків у зловмисників вилучено гранатомет РПГ-26, 6 автоматів АК-74 та АКС-74, протипіхотну міну МОН-50, гранати РГД-5 та Ф-1, десятки тисяч патронів до стрілецької зброї.

РЕКЛАМА

На Київщині місцевий ділок намагався продати бойовий арсенал, до якого входило більше ніж 20 осколкових гранат та ручних протитанкових гранатометів.

Після затримання було проведено обшуки в гаражі зловмисника, де додатково виявили автомат Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв різного калібру.

РЕКЛАМА

За наявними даними, вилучене озброєння він збирав у місцевих населених пунктах, які були під окупацією на початку повномасштабного вторгнення рф.

На Миколаївщині троє ділків торгували трофейною зброєю та боєприпасами, знайденими на колишніх бойових позиціях окупантів.

Для зберігання військової продукції фігуранти облаштували схрон у лісосмузі поблизу обласного центру. Під час його огляду виявлено бойові гранати та партію набоїв.

Всього затримано шістьох організаторів нелегального бізнесу. Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Усе вилучене озброєння та боєприпаси буде передано на потреби ЗСУ.

Як повідомляли «ФАКТИ», раніше СБУ виявила три схрони зі зброєю, один з яких поблизу Києва. Частину зброї залишили росіяни під час втечі з Київщини. Один тайник з бойовими засобами ураження був облаштований рецидивістом, що намагався продати їх криміналітету на заході України.

272

Читайте нас у Facebook