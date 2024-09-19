Наводив КАБи на оборонців Харкова: затримано зрадника-агента воєнної розвідки росії

У Харкові затримали агента воєнної розвідки рф, який коригував ракетно-бомбові удари росії по прифронтовому місту та прилеглих територіях.

Як повідомили в СБУ, пріоритетними цілями ворога були пункти тимчасового базування українських військ, які залучені до бойових дій на Харківському напрямку.

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Тож для отримання координатів локацій Сил оборони російська спецслужба дистанційно завербувала 42-річного безробітного з обласного центру, який активно робив у Telegram прокремлівські дописи.

Той погодився заробити і за вказівкою російського спецслужбіста почав регулярно обходити райони міста і приховано фіксувати розташування Сил оборони. Потім він позначав відповідні координати на гугл-картах та месенджером відправляв «звіт» своєму російському куратору.

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Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності, що дозволило своєчасно убезпечити позиції українських військ.

Після документування кожного кроку злочинних дій фігуранта його було затримано у власному помешканні.

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Під час обшуків у агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотографування військових об’єктів та комунікації з російським гру. Тож на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо також про затримання навесні у Харкові зловмисника, який допомогав ворогу навести авіабомби на базу спецпризначенців ГУР МО.

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