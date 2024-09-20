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Киян просять закрити вікна та пити більше води: що відбувається (фото)

8:46 20 вересня 2024
Пожежа в лісі

Пожежі в екосистемі Київщини призвели до того, что в столиці відчутно погіршилася якість повітря.

«У Києві тимчасове погіршення стану повітря: рекомендуємо утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці. За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)», — попереджають у КМДА.

Фото iqair.com

За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі.

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Мешканцям столиці рекомендують:

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  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Ексклюзивний матеріал «Я збивала вогонь віником з бур’янів, а мій водій носив воду відрами»: на Полтавщині вирує масштабна пожежа" читайте на сайті «ФАКТІВ». Лише за 15−16 вересня в регіоні було зафіксовано більше сотні пожеж. Зокрема, у Новосанжарській громаді вигоріло понад 700 гектарів соснового лісу, вогонь підібрався до осель селян.

Ілюстративне фото зі сторінки ДСНС Київщини

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