Киян просять закрити вікна та пити більше води: що відбувається (фото)
Пожежі в екосистемі Київщини призвели до того, что в столиці відчутно погіршилася якість повітря.
«У Києві тимчасове погіршення стану повітря: рекомендуємо утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці. За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)», — попереджають у КМДА.
За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі.
Мешканцям столиці рекомендують:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Ексклюзивний матеріал «Я збивала вогонь віником з бур’янів, а мій водій носив воду відрами»: на Полтавщині вирує масштабна пожежа" читайте на сайті «ФАКТІВ». Лише за 15−16 вересня в регіоні було зафіксовано більше сотні пожеж. Зокрема, у Новосанжарській громаді вигоріло понад 700 гектарів соснового лісу, вогонь підібрався до осель селян.
Ілюстративне фото зі сторінки ДСНС Київщини296
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