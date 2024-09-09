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На Київщині сталася масштабна пожежа на відкритій території, сильний вітер розносить вогонь

15:37 9 вересня 2024
рятувальники

У Київській області сталася масштабна пожежа на відкритій території. Рятувальники продовжують її ліквідовувати.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На місці працюють 399 рятувальників та 103 одиниці техніки від ДСНС з Київської, Вінницької, Житомирської, Рівненської, Чернігівської та Чернівецької областей. Додатково залучено 17 одиниць техніки від лісового господарства.

Через сильний вітер вогонь стрімко поширюється на нові ділянки. Для запобігання подальшому розповсюдженню залучено пʼять одиниць важкої інженерної техніки, яка створює мінералізовані смуги. Зокрема, працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі.

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Радіаційний фон на території в нормі, фахівці радіаційно-хімічного захисту продовжують моніторинг.


Зазначимо, що агресія росії проти України призвела до масштабної екологічної катастрофи. Лісові пожежі, забруднення річок отруйними речовинами — це лише мала частина збитків, завданих нашим природним ресурсам.

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Нагадаємо, наприкінці серпня виявили отруйну речовину у Десні, а пожежі в Чернігівській області та Чорнобильській зоні загрожують здоров'ю людей та екосистемі регіону.

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