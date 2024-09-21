Окупанти вдарили по Сумах КАБами, є постраждалий, в одному з районів зникло світло

В суботу, 21 вересня, російські війська вдарили по Сумах керованими авіабомбами.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

ВІДЕО ДНЯ

«Попередньо, одна людина отримала травми. Сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоджено приватні будинки. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки», — зазначили в ОВА.

РЕКЛАМА

Своєю чергою, у міській раді Сум повідомили, що 21 вересня пролунали два вибухи у протилежних районах міста — у дачній та промисловій зонах.

РЕКЛАМА

Через обрив лінії без світла залишилися споживачі в житловому районі Баранівка.

«Зараз без світла район Баранівки — урвища лінії. Викликів на швидку від постраждалих не надходило», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Інформацію про пошкодження слід подавати на лінію «102».

Нагадаємо, у четвер, 19 вересня, російські війська атакували Суми і влучили в пансіонат для літніх людей. На момент обстрілу там мешкало понад 220 осіб. Основний удар відбувся на верхні поверхи. В результаті загинула одна особа та ще 13 постраждали. На думку президента Володимира Зеленського, росія не могла не знати, що це геріатричний пансіонат для людей похилого віку, а не військовий об'єкт.

Фото Суспільне Суми

126

Читайте нас у Facebook