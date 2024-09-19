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Події

Ворог вдарив по пансіонату для літніх людей у Сумах: є загиблі

18:33 19 вересня 2024
пансіонат

Російська армія продовжує бити по Сумах. Вдень 19 вересня ворог вдарив по обласному геріатричному пансіонату, де перебувають люди похилого віку.

У будівлю закладу влучив російський снаряд, повідомив керівник обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

«Попередньо, одна людина померла від отриманих травм в лікарні, ще 9 поранено. Наразі відбувається евакуація людей в інші заклади. Задіяні всі служби», — написав голова ОВА.

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«Рідні та близькі пацієнтів пансіонату можуть дізнатися про своїх близьких за телефоном обласного контактного центру 0800 301 501 (дзвінки безкоштовні)», — йдеться у повідомленні ОВА.

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За інформацією рятувальників, частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб. А всього у будинку мешкали 220 людей.

Людей під завалами немає. Загинула 1 особа, 12 постраждало.

За попередніми даними, основний удар припав на верхні поверхи закладу — там перебували 24 мешканці пансіонату.

Російська армія регулярно завдає ударів по Сумах та області артилерією, мінометами, безпілотниками та авіаційними бомбами. В області значні руйнування громадянської інфраструктури та житлових будинків. Найбільше постраждали прикордонні громади області, де часто відбуваються обстріли.

Минулої ночі в Сумах також лунали вибухи, після чого у місті та області почалися проблеми з електроенергією та водопостачанням.

Як повідомляли «ФАКТИ», вночі 19 вересня росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Українська ППО збила одну керовану ракету та 42 ударних дрони.

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