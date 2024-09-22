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На смітнику в Польщі знайшли труп немовляти: затримано чотирьох українців

12:21 22 вересня 2024
Поліція Польщі

В Польщі, де нещодавно вбили 38-річну громадянку України, у смітнику на зупинці знайшли тіло немовляти. Наразі відомо, що живу дитину народила 18-річна українка.

Як повідомляє inpoland.net.pl, мертву дитину, яка прожила лише один день, знайшли в місті Бжезіни. Її горе-матір звинуватили у дітовбивстві.

В окружній прокуратурі Мінська-Мазовецького заявили, що молода українка народила дитину у робітничому хостелі між кімнатою та ванною. Проведений розтин встановив, що дитина народилася живою, на 37-му тижні вагітності. Після пологів у матері стався крововилив. Дорогою до лікарні вона загорнула дитину в поліетиленовий пакет і викинула у смітник.

Окрім матері дитини, поліція затримала ще трьох осіб: її сестру та хлопця, а також двоюрідного брата дівчат. Всім їм ще не виповнилося й 20 років. Стверджується, що молодь перешкоджала слідству — замивала сліди крові, чистила матрац та заперечувала інформацію про пологи. Наразі їм заборонений виїзд з країни.

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Матір немовляти стверджувала, що не знала про вагітність. Їй висунули звинувачення у дітовбивстві, але після проведення психіатричної експертизи кваліфікація може змінитися. Судмедексперти ще не встановили, що саме стало причиною смерті новонародженого. Наразі не виключають асфексію, кровотечу або застуду.

Нагадаємо, що цього року в Німеччині розкрили вбивство біженки з України та її матері. Зловмисники пішли на це, аби вкрасти дитину жінки.

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Ілюстративне фото зі сторінки польскої поліції у соцмережах

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