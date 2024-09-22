У москві розгромили могилу КВКшника Маслякова (відео)

У москві розгромили могилу багаторічного ведучого КВК Олександра Маслякова. 19-річний москвич, який розгромив могилу, в момент затримання не міг нормально говорити, повідомляє Telegram-канал «SHOT».

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Хлопця спочатку скрутили співробітники охорони Новодівичого цвинтаря, які потім викликали поліцію. За словами свідків інциденту, Кирило К. був не в собі.

Повідомляється, що він також страждає на психічний розлад. Наразі Кирила затриманий і перебуває у відділенні поліції.

Як писали «ФАКТИ», путініст Масляков, який підтримував російську агресію проти України, помер 8 вересня 2024 року.

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