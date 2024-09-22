41.19 / 41.74 45.90 / 46.65
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У москві розгромили могилу КВКшника Маслякова (відео)

20:29 22 вересня 2024
Олександр Масляков

У москві розгромили могилу багаторічного ведучого КВК Олександра Маслякова. 19-річний москвич, який розгромив могилу, в момент затримання не міг нормально говорити, повідомляє Telegram-канал «SHOT».

Хлопця спочатку скрутили співробітники охорони Новодівичого цвинтаря, які потім викликали поліцію. За словами свідків інциденту, Кирило К. був не в собі.

Повідомляється, що він також страждає на психічний розлад. Наразі Кирила затриманий і перебуває у відділенні поліції.

Як писали «ФАКТИ», путініст Масляков, який підтримував російську агресію проти України, помер 8 вересня 2024 року.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
1117

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Чистий унітаз

Перед виходом з дому залийте одну склянку розчину в унітаз: весь бруд, іржа та сечовий камінь гарантовано видаляться

Зірки та людина

На Щурів чекає успіх, а Змії замисляться про помсту: східний гороскоп на тиждень 23 — 29 вересня

кріт

Кроти забудуть до вас дорогу: аграрій з Київщини розповів про боротьбу з непрошеними гостями на дачі

Олександр Масляков

У москві розгромили могилу КВКшника Маслякова (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту