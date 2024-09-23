Минулими вихідними представники деяких знаків Зодіаку могли чудово відновити сили і налаштуватися на нові звершення.

А що запропонує багатьом людям понеділок, 23 вересня, говориться в розкладі карт Таро, який зробили на замовлення українського видання.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Карта дня — Жрець. Сьогодні вам доведеться звернутися до традицій і авторитетів у пошуках відповідей. Це може бути день для вивчення нових знань або звернення за порадою до мудрого наставника. Довіртеся перевіреним методам і моральним засадам.

РЕКЛАМА

Телець

Карта дня — Сімка Мечів. В цей день варто бути напоготові: можливі ситуації, де знадобляться хитрість і винахідливість. Проявіть обережність у справах і уникайте відвертості з тими, кому не довіряєте. Ваші дипломатичні здібності будуть на висоті.

РЕКЛАМА

Близнюки

Карта дня — Туз Кубків. Сьогодні на вас чекають нові емоційні починання або оновлення у стосунках. Це день, коли можна відкритися почуттям і дати волю серцю. Не прогавте шанс на романтичне або творче натхнення.

РЕКЛАМА

Рак

Карта дня — Четвірка Жезлів. В цей день вам варто звернути увагу на сімейні та домашні справи. Даний понеділок — день для зміцнення зв'язків із близькими і насолоди плодами своєї праці. Можливо, має бути святкування або важлива подія в колі рідних.

Лев

Карта дня — П'ятірка Пентаклів. Сьогодні ви можете зіткнутися з труднощами або втратами, які потребуватимуть терпіння і стійкості. Незважаючи на тимчасові перешкоди, пам'ятайте, що підтримка завжди поруч. Не бійтеся звертатися по допомогу.

Діва

Карта дня — Сімка Кубків. Сьогодні перед вами відкриється безліч можливостей і спокус, які можуть збити вас з пантелику. Важливо зосередитися на головному і не дозволити ілюзіям затьмарити реальність. Виберіть те, що дійсно важливо.

Терези

Карта дня — Двійка Мечів. В цей день вам доведеться зробити непростий вибір, який може вплинути на майбутнє. Не поспішайте з рішенням, зважуйте всі «за» і «проти». Важливо зберегти баланс і не піддаватися емоціям.

Скорпіон

Карта дня — Смерть. Сьогодні може настати момент закінчення одного етапу і початку нового. Це може бути болюча, але необхідна зміна. Прийміть зміни з відкритим серцем і дозвольте старому піти, щоб звільнити місце для нового.

Стрілець

Карта дня — Вісімка Жезлів. В цей день події розвиватимуться стрімко, і вам доведеться реагувати швидко. Очікуйте новин або несподіваних змін, які вимагатимуть миттєвої реакції. Цей день принесе вам динаміку й активність.

Козоріг

Карта дня — Шістка Пентаклів. Сьогодні вам доведеться проявити щедрість і готовність допомагати іншим. Це день, коли ваша допомога може виявитися вкрай важливою для оточуючих. Натомість ви отримаєте щось цінне, що піде вам на користь.

Водолій

Карта дня — Король Мечів. Сьогодні вам буде потрібно проявити логічне мислення і строгість у рішеннях. Це день, коли важливо тримати емоції під контролем і діяти раціонально. Ваш авторитет і мудрість допоможуть вам досягти успіху.

Риби

Карта дня — Вісімка Кубків. Зв цей день ви відчуєте необхідність залишити позаду те, що більше не приносить радості або користі. Це може бути день відмови від старих прихильностей і пошуку нового шляху. Довіртеся своїм відчуттям і зробіть крок уперед.

Також пропонуємо до Вашої уваги гороскоп від Сірого-Сільського Мага і Містика Романа Шептицького.

Крім того, нагадаємо, кому карти Таро обіцяють на новому тижні успіхи в кар’єрі та грошові надходження.



29

Читайте нас у Facebook