Успіхи в кар’єрі та грошові надходження: Таро-прогноз для всіх знаків Зодіаку на тиждень 23−29 вересня

Триває період осіннього коридору затемнень, що відкрився 18 вересня місячним затемненням, а завершиться 2 жовтня затемненням Сонця.

Крім того, 23 вересня відбудеться важлива астрономічна подія — Осіннє рівнодення, коли день почне стає коротшим за ніч, і почнеться астрономічна осінь, говориться в Таро-прогнозі, який публікує українське видання.

ВІДЕО ДНЯ

Цього дня Сонце увійде під знак Терезів — знак балансу та гармонії, а тому й усім нам варто зосередитись на знаходженні балансу у нашому житті: між роботою та сім'єю, особистим та суспільним, матеріальним та духовним. Становище планет наступного тижня сприятиме зростанню творчої енергії, появі нових планів та ідей. Загалом період коридору затемнень потрібно використовувати для формування нових програм, позитивного сценарію майбутнього, проте водночас бути обережним і пильним, адже бурхливі енергії в цьому проміжку часу можуть вплинути на наше життя і в позитивному, і в негативному аспекті — залежно від рівня нашої усвідомленості та внутрішнього настрою.

Овен

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Дуже позитивний тиждень. З'являться нові перспективи у вашій професійній діяльності. Ви складатимете плани, думатимете про майбутнє у світлі нової інформації. Нові джерела прибутку, матеріальні можливості. Вигідні угоди, бізнес-пропозиції. Можливі великі покупки, придбання активів: нерухомості, криптовалюти, коштовностей — це правильний період для інвестування у своє майбутнє, для збереження та збільшення заощаджень.

В особистому житті можуть виникнути екстремальні ситуації: хтось може зазіхати на вашого коханого, або ваш партнер спробує поставити вам ультиматум і ви відбиватиметеся від зайвого контролю, спроб нав'язати вам свою думку.

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Телець

Ви приймете важливе рішення щодо вашої роботи або раптом просунеться якесь практичне питання, яке не вирішувалося довгий час. Можуть з'явитись нові ідеї, новий погляд на речі. Ви можете покінчити з чимось, що не виправдало ваших очікувань, відрізати зі свого життя і піти далі.

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Для жінок Тельців можливе знайомство із заможним і зрілим чоловіком, або ж ви отримаєте підтримку від чоловіка, батька. Чоловіки відчуватимуть сплеск інтересу до матеріального боку життя: покупки, спорт, сексуальні стосунки — все, що приносить вам задоволення.

Близнюки

Тиждень буде вдалим у плані грошей, матеріального добробуту. Ви можете отримати великий дохід або прийде якась виплата, премія. Може виникнути нове джерело доходу, вирішиться позитивно майнове, житлове питання. У сфері роботи чи кар'єри вам потрібно буде навчитися чогось нового, можуть з'явитися нові креативні завдання, ви проявлятимете творчі здібності.

Ви зможете прояснити якусь заплутану ситуацію у вашому особистому житті, вибратися з полону ілюзій, зробити правильний вибір. Можливо, хтось довго морочив вам голову і ви усвідомите безперспективність цих стосунків. Або навпаки: якщо ви поглядали ліворуч, ви зрозумієте всю цінність для вас вашого постійного партнера.

Рак

На роботі вам потрібно буде виявити силу, наполегливість, відстоювати свою позицію чи свої інтереси. Не соромтеся висловлювати свою думку, тоді ви зможете досягти бажаного. А ось у фінансових питаннях ви будете схильні діяти гнучко, інтуїтивно. Можливо, хтось попросить у вас у борг і вам буде складно відмовити через доброту душевну. Якщо ж ви потребуєте матеріальної підтримки, ви зможете отримати її завдяки м'якості, дипломатичності, акценту на почуття та емоції.

Очікується важлива новина щодо особистого життя чи сім'ї. Прояснення ситуації, відверта розмова. Може з'явитися дуже наполегливий шанувальник. Або ви наважитеся висловити свої почуття.

Лев

Тиждень сприятливий у плані кар'єри, професійного зростання. До вас звертатимуться як до професіонала своєї справи, запитуватимуть поради. Ви можете досягти успіху, використовуючи свої навички, ваша справа отримає розвиток. Є якісь невідомі вам фактори, що впливають на фінансову ситуацію: таємниця, секрет. Використовуйте свою інтуїцію, але не приймайте непрактичних рішень, вони можуть призвести до грошових втрат, марних витрат.

Вашому партнеру або чоловікові може знадобитися ваша підтримка, як емоційна, так і матеріальна. Можливо, вам доведеться долати спільно якісь перешкоди, але це лише зміцнить ваші відносини.

Діва

Тиждень принесе зміцнення ваших кар'єрних позицій, ви демонструватимете лідерські якості, керуватимете ситуацією. Сприятливий час для старту проектів, бізнес-ініціатив. Можливо, вони не одразу принесуть той рівень доходу, на який ви розраховуєте, але не потрібно одразу розчаровуватись: іноді потрібно більше часу, ніж ми плануємо.

Очікуються дуже приємні події в особистому житті чи сім'ї: стабільний шлюб, добрі стосунки з батьками, міцність почуттів. Отримання спадщини чи матеріальної допомоги від родичів.

Терези

Успішний тиждень для роботи, соціальних зв'язків, вирішення практичних питань. Якщо ви виявите наполегливість, послідовність, не лінуватиметеся, все вийде. У вас можуть змінитись джерела доходів, можлива зміна роботи. Завершиться якийсь етап, щоби дати старт новому.

Ви можете прийняти важливе рішення у сфері особистого життя або сім'ї: одружитися, купити нерухомість, почати будувати будинок. Можливі також сімейні урочистості, подорож у відпустку.

Скорпіон

Ви зможете зайнятися тим, що вам дійсно до вподоби, отримувати задоволення від роботи чи якоїсь справи. Можливо, ви зробите вибір: яким шляхом піти, в якій сфері найкраще реалізувати свої здібності. Якщо ви довго робили ремонт або затіяли переїзд, цей складний процес нарешті завершиться, або ви принаймні побачите чіткі терміни його завершення.

Ймовірне романтичне знайомство, нове захоплення, можливо, поки що цілком безневинне, але воно вас дуже пожвавить, внесе романтичні нотки у ваше життя.

Стрілець

Підходящий тиждень для людей розумової праці, юристів, психологів, викладачів. Також може з'явитися новий керівник, людина строгих правил, яка не терпить фамільярності та нехлюйства. Актуальними будуть теми наведення ладу у справах, правильного розподілу обов'язків. Ви можете укласти вигідну угоду, заробити гроші завдяки вдалому партнерству, або поєднаєте свої фінанси з вашим партнером у відносинах.

В особистому житті пануватиме гармонія, взаєморозуміння. Приємним буде спілкування із мамою, сестрою, подругою.

Козоріг

Є високі шанси досягти успіху у сфері кар'єри, вразити керівництво виконанням складного завдання. Порада на тиждень — чесно і наполегливо працювати, це принесе фінансовий результат. Очікується великий прибуток, винагорода, можлива допомога від старших родичів чи високопоставлених людей.

Якщо ваші відносини з партнером перебувають у кризі, вони можуть закономірно завершитися, при цьому незабаром ви зустрінете нове кохання.

Водолій

У вас буде можливість зайняти роль лідера в команді, до вас прислухатимуться, поважатимуть ваш авторитет. Ви зможете переконати інших у своїй правоті, повести за собою. Можливе співробітництво з великою організацією, або початок навчання, освітнього процесу. У сфері фінансів ви зможете досягти бажаного. Якщо вам заборгували гроші, ви зможете отримати належне. Вдалий період для торгівлі, комерції будь-якого роду. Легко гроші не прийдуть, але якщо докласти зусиль, все вийде.

В особистих відносинах ви проявлятимете ініціативу, відчуватимете свою привабливість і впевненість у собі.

Риби

Вас можуть хвилювати питання грошей, можливо доведеться заощаджувати, можливо ви побоюєтеся втратити роботу або розмірковуватимете про зміну сфери діяльності. Рішення ситуації, що турбує вас, знаходиться в царині логіки, варто спокійно все проаналізувати.

Якщо у вас нещодавно з'явилися нові відносини, прогноз їхнього розвитку сприятливий. Все йде як треба і скоро вони вийдуть на новий рівень. В усталених парах — планування спільного майбутнього, можлива спільна поїздка, зустріч, якщо ви якийсь час не бачилися.

Нагадуємо, що завтра — вдалий день для початку нових проєктів. Крім того, пощастить представникам трьох знаків Зодіаку.

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