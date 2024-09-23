Понеділок, 23 вересня: яке сьогодні церковне свято, та що не можна робити в цей день

Сьогодні, 23 вересня, за новим церковним календарем православні українці відзначають зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана (Івана).

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Це свято присвячене події, коли священик Захарія та його дружина Єлизавета, які були бездітними і вже похилого віку, отримали благу звістку від ангела Господнього про те, що у них народиться син. Захарія спочатку не повірив цій новині і за це був покараний німотою до моменту народження сина.

Іван Хреститель став великим пророком, який передбачив пришестя Ісуса Христа і хрестив його у водах Йордану.

Що не можна робити 23 вересня

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Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

сваритися і лихословити;

пліткувати, наговорювати на інших;

приймати важливі рішення;

просити чи давати гроші в борг.

Також не рекомендується жалітися на свою долю у цей день, адже це може привабити нові проблеми.

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Народні прикмети і традиції цього дня

Гріє сонце — скоро почнуться дощі.

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Пішов дощ — ще тиждень буде тепло.

Багато ягід на горобині — до суворої зими.

На горобині мало ягід — буде мало опадів.



Цього дня віряни збираються на молитву, просячи зцілення від хвороб, зокрема від головного болю. Жінки звертаються до Бога з проханнями про вагітність та народження здорової дитини.

У кого день ангела сьогодні

23 вересня іменини святкують: Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса.

Крім того, сьогодні відзначають Міжнародний день жестових мов, День міста Полтава, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми, День народження жувальної гумки.

До Нового року залишилося 99 днів.

Також нагадаємо, що 23 вересня є днем посту, тож потіште родину чимось незвичайним, наприклад, салатом з капусти у корейському стилі за рецептом україночки з ніжним голосом.



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