Салат з капусти у корейському стилі за рецептом красуні з чарівним голосом: зникає зі столу миттєво!

Фуд-блогерка Alina FooDee, яку шанувальники в Мережі ласкаво називають «блогеркою-красунею» або «красунею з чарівним голосом» знає, що зараз триває «овочевий сезон», тому вирішила порадити підписникам свого блогу салат з капустою.

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«Дуже смачний та простий салат із капусти. Соковитий, хрумкий та ароматний. Обов'язково приготуйте такий салат — я впевнена, що він сподобається всім!» — анонсувала блогерка страву.

Сама вона називає свій витвір салатом у азійському або ж корейському стилі і стверджує, що воно зникає зі столу буквально за лічені хвилини.

Для приготування знадобляться:

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капуста — 600 г;

морква — 1 шт;

огірок — 150 г;

солодкий перець — 1 шт;

кріп і петрушка;

часник -3−4 зубчики (або за смаком);

сіль — 1 ч.л.

цукор — 1 ст.л.

яблучний оцет 6% - 2 ст.л. (або лимонний сік)

рослинна олія — 2 ст.л.

Приготування

Капусту треба нарізати кубиками, моркву і перець — тонкою соломкою, огірок — тонкими слайсами.

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Олію нагріти на сковороді, додавши мелений коріандр (1 ч.л.) і вилити гарячою на мікс овочів.

Перемішати і дати настоятися 30−60 хвилин, щоб салат добре промаринувався і настоявся.

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«Супер! Хрумкий свіжий салат! Дуже смачний, соковитий та ароматний!», — підсумувала дівчина результат своїх зусиль.

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