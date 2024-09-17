Салат з капусти у корейському стилі за рецептом красуні з чарівним голосом: зникає зі столу миттєво!
Фуд-блогерка Alina FooDee, яку шанувальники в Мережі ласкаво називають «блогеркою-красунею» або «красунею з чарівним голосом» знає, що зараз триває «овочевий сезон», тому вирішила порадити підписникам свого блогу салат з капустою.
«Дуже смачний та простий салат із капусти. Соковитий, хрумкий та ароматний. Обов'язково приготуйте такий салат — я впевнена, що він сподобається всім!» — анонсувала блогерка страву.
Сама вона називає свій витвір салатом у азійському або ж корейському стилі і стверджує, що воно зникає зі столу буквально за лічені хвилини.
Для приготування знадобляться:
- капуста — 600 г;
- морква — 1 шт;
- огірок — 150 г;
- солодкий перець — 1 шт;
- кріп і петрушка;
- часник -3−4 зубчики (або за смаком);
- сіль — 1 ч.л.
- цукор — 1 ст.л.
- яблучний оцет 6% - 2 ст.л. (або лимонний сік)
- рослинна олія — 2 ст.л.
Приготування
Капусту треба нарізати кубиками, моркву і перець — тонкою соломкою, огірок — тонкими слайсами.
Олію нагріти на сковороді, додавши мелений коріандр (1 ч.л.) і вилити гарячою на мікс овочів.
Перемішати і дати настоятися 30−60 хвилин, щоб салат добре промаринувався і настоявся.
«Супер! Хрумкий свіжий салат! Дуже смачний, соковитий та ароматний!», — підсумувала дівчина результат своїх зусиль.
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