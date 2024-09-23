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Сподівається вийти за нього заміж: дівчина Бреда Пітта висунула жорсткі вимоги до своїх друзів

11:05 23 вересня 2024
Актор з подругою

Нова подруга Бреда Пітта, 31-річна дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон, яку 60-річний актор протягом двох років не показував публіці, намагається здобути довіру свого коханого.

Про це пише Daily Mail з посиланням на розповідь інсайдера з оточення друзів Інес.

За словами інсайдера, Інес, наприклад, висунула вимогу до своїх друзів та родичів, щоб ті ніколи не говорили публічно про неї та її стосунки з Піттом. А своїх колег вона навіть змусила підписати угоди про нерозголошення, щоб жодна деталь її роману не стала надбанням громадськості. Все це Інес робить, щоб Бред не думав, ніби вона використовує його заради слави чи грошей.

«Вона дуже обережна, тому що любить Бреда і хоче, щоб він довіряв їй, адже вона сподівається якось вийти за нього заміж. Вона справді переживає за нього. Інес знає, що Бред зневажає жінок, які не вміють тримати язика за зубами. Він усе час турбується про те, що його можуть використати заради слави», — розповів інсайдер.

Також чоловік навів низку прикладів, що доводять, що Інес де Рамон не з таких жінок. Наприклад, вона не користується увагою публіки до неї, щоб просунути компанію Anito Ko, де вона є віце-президентом: «Вона весь час носить прикраси Anito Ko, але не говорить про це репортерам, та й взагалі з ними не розмовляє».

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Також Інес не намагається зробити собі кар'єру моделі за рахунок Бреда, хоча періодично знімається у фотосесіях. Наприклад, навесні вона знімалася для рекламної кампанії UTER, але заборонила використовувати в рекламі своє ім'я.

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«Все було секретно, вона не збирається ставати відомою моделлю, з'являтися на обкладинках журналів або змагатися зі своїм чоловіком. Бред — зірка, а вона — його дівчина, Це вирішене питання», — говорять інсайдери.

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Інсайдер заявив, що Інес щира з Бредом, і тому він може розслабитися поруч із нею: «Вона хоче вибудувати з ним довірчі стосунки, щоб він знав, що може покластися на неї, і бачив у ній майбутню дружину. Вона планує тривалі стосунки і не хоче «напартачити».

А поки дизайнерка будує плани на Бреда Пітта, його екс-дружина Анджеліна Джолі здивувала фотосесією у річницю розлучення.

Фото dailymail.co.uk/

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