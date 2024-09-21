Наречена Франкенштейна? Джолі здивувала фотосесією у річницю розлучення з Піттом
Анджеліна Джолі, яку шанувальники в останні роки звикли бачити на фестивалях здебільшого у класиці, а в кіно — в одязі для ролей, нарешті зважилася на невеликий експеримент.
У новій кавер-сторі для журналу CR Fashion Book актриса з'явилася в незвичайному для себе образі з розкішною кучерявою шевелюрою, пишуть зарубіжні ЗМІ.
Кадри викликали бурхливу реакцію серед передплатників, але, на жаль, більшість їх зміну стилю не оцінили.
«Світле волосся їй не йде, виглядає стомленою», «Незвично, але в поганому сенсі цього слова», «Вся її магія зникає з таким тоном волосся», — висловлюються читачі таблоїда Daily Mail.
Крім того, у користувачів знайшлися не найприємніші порівняння для визнаної голлівудської красуні.
«Виглядає як божевільна відьма», «Медуза Горгона?», «Можна грати Круеллу Девіль — точне влучення», «Це наречена Франкенштейна?», «Зомбі ще ніколи не виглядали так стильно», «Витиснутий лимон», «Скелет у величезній перуці», — перебирають варіанти читачі.
За збігом обставин фотосесія вийшла у визначну дату для Анджеліни — того дня вісім років тому вона подала документи на розлучення з Бредом Піттом. Цей факт не пройшов повз увагу користувачів мережі.
«Збіг? Не думаю», «Дивно відзначати річницю розлучення, яке ти ніби й не збираєшся довести до кінця», «8 років минуло, а досі кожен заголовок про Анджеліну пов'язаний із Бредом. Коли ж це закінчиться», «Цікаво, як вона створює новий імідж через те, що у Бреда нова жінка. Все це так дріб'язково. Їй треба жити далі та відпустити дітей».
Нагадаємо, Бред Пітт з'явився з коханою Інес де Рамон на Венеційському фестивалі. Пару побачили на такому поважному заході після двох років стосунків.
Фото: https://www.instagram.com/crfashionbook/114
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