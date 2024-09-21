Наречена Франкенштейна? Джолі здивувала фотосесією у річницю розлучення з Піттом

Анджеліна Джолі, яку шанувальники в останні роки звикли бачити на фестивалях здебільшого у класиці, а в кіно — в одязі для ролей, нарешті зважилася на невеликий експеримент.

ВІДЕО ДНЯ

У новій кавер-сторі для журналу CR Fashion Book актриса з'явилася в незвичайному для себе образі з розкішною кучерявою шевелюрою, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Кадри викликали бурхливу реакцію серед передплатників, але, на жаль, більшість їх зміну стилю не оцінили.

РЕКЛАМА

«Світле волосся їй не йде, виглядає стомленою», «Незвично, але в поганому сенсі цього слова», «Вся її магія зникає з таким тоном волосся», — висловлюються читачі таблоїда Daily Mail.

РЕКЛАМА

Крім того, у користувачів знайшлися не найприємніші порівняння для визнаної голлівудської красуні.

«Виглядає як божевільна відьма», «Медуза Горгона?», «Можна грати Круеллу Девіль — точне влучення», «Це наречена Франкенштейна?», «Зомбі ще ніколи не виглядали так стильно», «Витиснутий лимон», «Скелет у величезній перуці», — перебирають варіанти читачі.

РЕКЛАМА

За збігом обставин фотосесія вийшла у визначну дату для Анджеліни — того дня вісім років тому вона подала документи на розлучення з Бредом Піттом. Цей факт не пройшов повз увагу користувачів мережі.

«Збіг? Не думаю», «Дивно відзначати річницю розлучення, яке ти ніби й не збираєшся довести до кінця», «8 років минуло, а досі кожен заголовок про Анджеліну пов'язаний із Бредом. Коли ж це закінчиться», «Цікаво, як вона створює новий імідж через те, що у Бреда нова жінка. Все це так дріб'язково. Їй треба жити далі та відпустити дітей».

Нагадаємо, Бред Пітт з'явився з коханою Інес де Рамон на Венеційському фестивалі. Пару побачили на такому поважному заході після двох років стосунків.

Фото: https://www.instagram.com/crfashionbook/

114

Читайте нас у Facebook