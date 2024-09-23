Годиться їй у батьки: в Мережі обговорюють «розставання» Лео Ді Капріо з «нареченою»

Топ-модель Вітторія Черетті, яка вважається «офіційною дівчиною» голлівудської зірки Леонардо Ді Капріо, змогла здивувати його шанувальників самим тільки фактом, що 7 червня їй виповнилося 26 років.

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А Лео, як відомо, не зустрічається ні з ким, кому більше 25 років.

«Невже весіллю бути?» — гадав багато хто з потенційних наречених красунчика. Але днями в Італії сталася подія, яка знову засвітила «вогник надії» у їхніх душах.

Про «мелодраму в Мілані» розповідають зарубіжні ЗМІ.



Виявляється, на тлі чуток про заручини Леонардо Ді Капріо прибув на Тиждень моди в Мілані, щоб підтримати Вітторію Черетті. І там пару запросили на вечірку на честь 60-річчя італійського Vogue. Однак фото, які опублікував таблоїд, свідчать про те, що додому знаменитості роз'їхалися поодинці.

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Читачі Daily Mail здебільшого впевнені: це не випадковість, а натяк на те, що між 49-річним актором та 26-річною моделлю все скінчено.

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«Він усвідомив, що годиться їй у батьки?», «Це так передбачувано», «Всі колишні подружки Лео зрештою знаходять собі ровесників», «Останнім часом він такий холодний з нею», «100% це були стосунки за контрактом», — пишуть шанувальникиі. Втім, багато хто заперечує: цілком можливо, що знаменитості все ще разом, а заклад покинули окремо просто для того, щоб уникнути зайвої уваги папараці. Та й взагалі, навіщо б Лео було приїжджати до Мілана, якщо з Вітторією він уже не зустрічається?

На користь другої версії говорить той факт, що нещодавно Черетті сфотографували з діамантовим перстнем у формі серця на безіменному пальці. Тоді користувачі Мережі зійшлися на думці, що модель носить прикрасу на заручини, яку їй подарував ДіКапріо.

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До того ж вже наступного дня Лео помітили за спільним сніданком з Вітторією.

«То що ж насправді відбувається? — гадають шанувальники. — Вони таки одружаться, чи Лео буде й далі насолоджуватися свободою?»

Нагадаємо і про ще один імовірний зірковий шлюб — на нього може наважитися Бред Пітт. У всякому разі, в цьому впевнена його дівчина Інес де Рамон.



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