До 100 гривень за кубометр води: чи покращить ситуацію зростання тарифів на воду

У середині вересня низка водоканалів України повідомили про заплановане зростання тарифів на водопостачання та водовідведення. У деяких містах тариф може зрости до 104 гривень за кубометр, але це навряд чи поліпшить ситуацію в галузі, оскільки на неї тиснуть величезні борги.

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Таку думку «ФАКТАМ» висловив голова Союзу споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. За його словами, заява заступника генерального директора «Київводоканал» Дмитра Новицького про необхідність зростання тарифів має вирішити проблему низьких зарплат у галузі та відсунути водоканали від межі виживання, на якій вони перебувають, не зовсім коректна.

Так, за словами експерта, зараз поліпшити роботу водоканалів — поміняти труби, оновити обладнання, підняти зарплату — за рахунок зростання тарифу на воду неможливо.

- Тільки борги водоканалів за електроенергію становлять 9 мільярдів гривень, тож гроші від зростання тарифу скоріше підуть на сплату заборгованості, і ні про яке поліпшення роботи не йтиме й мови. Піднімати тарифи для зростання якості роботи має сенс тільки разом із державною та місцевими програмами поліпшення роботи водоканалів з інвестиціями з державного та місцевих бюджетів, — вважає експерт.

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Іншим варіантом поліпшення роботи водоканалів Олег Попенко називає створення акціонерних компаній на кшталт ОСББ, за участю держави. Наразі ж позиція місцевих органів влади та власників водоканалів зводиться до підвищення тарифів на воду, але це нічого не дає, підкреслив співрозмовник «ФАКТІВ».

Раніше «ФАКТИ» писали, що у 2025-му році на українців може чекати чергове зростання тарифів — тепер може подорожчати електроенергія, до 7 гривень за кіловат. При цьому у 2024-му році зростання вартості комунальних послуг уже становило близько 18,5%.

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