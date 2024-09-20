До 7 гривень за кіловат: коли і чому українці можуть почати платити стільки за електроенергію

У компанії «Укренерго» задумалися про ухвалення на 2025-й рік нового тарифу на електроенергію, збільшеного на 48% - до 783,71 грн за 1 МВт/год. Хоча формально це пропоноване зростання і не торкнеться населення, тариф для якого залишиться незмінним — 4,32 грн за 1 кВт/год, все ж опосередковано воно вплине на можливе подорожчання електроенергії.

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Про це повідомляє голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. І таке рішення додатково вплине на витрати бізнесу, для якого світло вже виросло в ціні у 2024 році на 62%.

Як пояснив «ФАКТАМ» Олег Попенко, на населення безпосередньо зростання тарифу на передачу електроенергії не вплине, але позначиться побічно трохи пізніше, оскільки:

зростання витрат на електроенергію змусить бізнес підняти ціни на свої товари і послуги для населення;

до тарифу для населення її передачу також включено, і тому постане питання про його зростання і для українців.

- Якщо з 1 січня піднімуть тариф на передачу електроенергії для бізнесу, то, гадаю, наступним постане питання про зростання тарифу вже для населення, але станеться це дещо пізніше. У всякому разі, плани про збільшення тарифу на світло для населення до 6,5−7 гривень за кіловат існують. Найімовірніше, піднімати ціну на електроенергію для українців запропонують з 1 травня або 1 червня, — наголосив Олег Попенко в коментарі «ФАКТАМ».

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Як писали раніше «Факти», Держстат порахував, що порівняно із серпнем 2023 року тарифи на комунальні послуги в Україні зросли на 18,5%.

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