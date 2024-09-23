Не варто наперед переживати: адвокат пояснив, у кого вилучатимуть авто на потреби армії

Військово-транспортний обов’язок встановлюється з метою задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами (у тому числі водними) і технікою. 18 травня 2024 року набув чинності закон про новий порядок мобілізації, згідно із яким ТЦК отримали право мобілізувати транспортні засоби громадян, зазначає адвокат Олександр Головченко.

ВІДЕО ДНЯ

«Військово-транспортний обов’язок поширюється на:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи й організації;

громадян, власників транспортних засобів.

Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюють:

ТЦК та СП;

центральні управління або регіональні органи Служби безпеки України;

відповідні підрозділи розвідувальних органів України.

Це відбувається на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями".

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Прийняття-передання транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їхнє повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів прийняття-передачі, в яких зазначають:

відомості про власників;

технічний стан авто;

залишкову (балансову) вартість;

інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.

«Вилучені транспортні засоби мають повернути власнику впродовж 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

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Транспортні засоби, які були вилучені на потреби ЗСУ, заборонено:

відправляти за межі території України та до інших областей (відправлення до інших областей можливе тільки після повідомлення ТЦК про місце перебування транспортного засобу на строк не більше одного місяця);

передавати у власність іншим юридичним особам або громадянам;

надавати в оренду (лізинг) або в якості предмета застави для виконання зобов’язань за договорами кредиту.

Не підлягає передачі ЗСУ, іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину, у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби".

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Для отримання компенсації шкоди, після оголошення демобілізації та повернення транспортних засобів і техніки власник транспортного засобу звертається до ТЦК та СП за місцем їх залучення із заявою, до якої додаються

акт приймання-передачі,

акт про повернення під час демобілізації транспортних засобів і техніки

і висновок експерта (експертне дослідження) або звіт про оцінку майна (акт оцінки майна).

ТЦК та СП розглядає заяву протягом 10 робочих днів з дати її подання та за результатами розгляду заяви та оформляє висновок про здійснення виплати для компенсації шкоди, завданої транспортному засобу або техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації.

«З січня 2025 року вилучати авто на потреби ЗСУ можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Але йдеться про специфічні транспортні засоби, тобто звичайний легковий автомобіль точно не потрібен для ЗСУ. Це вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, що може працювати в умовах бездоріжжя».

Раніше повідомлялося, які документи мають бути оформленими та як отримати компенсацію у разі мобілізації авто на потреби армії.

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