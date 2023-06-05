Водіям пояснили, за яких умов у них можуть вилучити автомобіль на потреби ЗСУ під час воєнного стану

Україні під час дії режиму воєнного стану та мобілізації на потреби ЗСУ у підприємств та громадян можуть вилучати транспортні засоби.

При цьому держава повинна відшкодувати власникам вартості таких транспортних засобів.

Порядок конфіскації транспортних засобів регулює постанова Кабміну № 1921. Постанова також встановлює порядок компенсації та відшкодування шкоди, заподіяної транспортним засобам, пише wheel-news.

У фізичних осіб майно може бути конфісковано лише на компенсаційній основі з попереднім або наступним поверненням його вартості.

Рішення про конфіскацію може прийняти лише командування ЗСУ або уповноважені на це посадові особи.

Без згоди власника майно може бути вилучено лише у зоні бойових дій.

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