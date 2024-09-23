30 років тому на телеекрани вийшов серіал «Друзі»: чому актори вирішили не відзначати ювілей

Культовий американський ситком «Друзі» вперше з'явився на екрані 30 років тому і став для мільйонів глядачів уособленням дитинства та юності.

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А шістка акторів — Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Метт Леблан, Меттью Перрі, Девід Швіммер — дійсно стали наче їх близькими друзями.

Втім, всі вони вирішили не відзначати гучно 30-ліття виходу серіалу, пишуть американські ЗМІ.

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І справа не тільки в смерті Меттью Перрі, яка сталася в жовтні минулого року і стала «закінченням золотої ери» для їх зіркового складу.

Річ у тому, що всіх їх турбує стан, в якому знаходиться зараз Метт Леблан. На нових фото папараці — від колишнього піжона Джоуї в ньому не залишилося й сліду.

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Метт Леблан (Джоуї)

«Ніхто не шельмує Метта через зайву вагу і не звинувачує його в неправильному способі життя — справа зовсім не в цьому. Джен [Еністон] та інших бентежить лише те, що він став таким самітником», — розповіло анонімне джерело видання.

«Метт вийшов на зв'язок після трагічної загибелі Меттью. Але крім цього він просто причаївся і не виявляє жодного інтересу до спілкування. Усім сумно на це дивитись. Раніше він був таким життєрадісним, щасливим хлопцем, а тепер ніби не почувається гідним перебувати у їхній компанії. Очевидно, що його самооцінка постраждала — достатньо поглянути на хлопця, щоб побачити, що він розпустився морально та фізично», — додав інсайдер.

Але, як відомо, у Леблана, як і раніше, є непохитна підтримка друзів, які мають намір витягнути його з депресивного стану.

«Джен, Кортні, Ліза та Девід — усі хочуть повернути Метта до спільної компанії та змусити знову посміхатися. Нещодавня трагедія показала їм, наскільки коротке і дороге життя», — додав інсайдер.

Нагадаємо, 54-річного Меттью Перрі знайшли обличчям вниз у басейні з підігрівом у його будинку в Пасіфік-Палісейдс 28 жовтня 2023 року. Судмедексперти пояснили його смерть дією кетаміну — анестетика з психоделічними властивостями. Федеральна прокуратура США вже висунула звинувачення п’ятьом особам, яких вважають винними у смерті актора.

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