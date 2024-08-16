Смерть зірки серіалу «Друзі»: у причетності звинувачують 5 людей

У США Федеральна прокуратура заявила, що п’ятьом особам, зокрема двом каліфорнійським лікарям, відомому торговцю наркотиками та особистому помічнику зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі, висунули звинувачення у зв’язку з випадковою смертю актора від передозування, пише nbcnews.

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54-річного Перрі знайшли обличчям вниз у басейні з підігрівом у його будинку в Пасіфік-Палісейдс 28 жовтня 2023 року. Управління судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес пояснило його смерть дією кетаміну — анестетика з психоделічними властивостями.

Згідно з 18 пунктами обвинувального акту, Джасвін Сангха, жителька Північного Голлівуду, яка продавала кетамін та інші наркотики, забезпечила помічника Перрі кетаміном, який зрештою призвів до смерті актора. Відповідно до звинувачення, помічник Кеннет Івамаса ввів Перрі препарат у день його смерті. Шприц надав доктор Сальвадор Пласенсія, який також давав кетамін Перрі та його помічнику в минулому, йдеться в обвинуваченні. 41-річну Сангху та 42-річного Пласенсію заарештували у Південній Каліфорнії.

Їх обох звинуватили за одним пунктом — у змові з метою розповсюдження кетаміну. Сангха має подвійне громадянство — США та Великобританії. Адвокат Сангхи не відразу відповів на запит про коментар. Її заарештували в березні у зв’язку з окремою федеральною справою про наркотики, але звільнили з-під варти після внесення застави у 100 000 доларів.

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Івамаса, 59-річний помічник Перрі, 7 серпня визнав себе винним за одним пунктом звинувачення — у змові з метою розповсюдження кетаміну, що спричинило смерть. За даними прокуратури, він зізнався, що неодноразово вводив Перрі кетамін без медичної підготовки, в тому числі в день смерті актора. 54-річний доктор Марк Чавес, лікар із Сан-Дієго, погодився визнати себе винним за одним пунктом звинувачення — у змові з метою розповсюдження кетаміну, заявили прокурори. За даними прокуратури, він зізнався, що продавав Пласенсіа кетамін.

П'ятий обвинувачений, 54-річний Ерік Флемінг, був описаний у судових документах як знайомий Перрі, який допоміг йому отримати кетамін. Він зізнався, що розповсюджував кетамін, який убив Перрі, наркотики він придбав у Сангхи.

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Сім'я кореспондента Dateline Кіта Моррісона, який є вітчимом Перрі, повідомила в заяві, що рада новинам про дії правоохоронних органів.

«Наші серця розбиті через смерть Метью, але нам допомагає знання того, що правоохоронні органи дуже серйозно поставилися до його справи, — сказали члени родини. — Ми з нетерпінням чекаємо на правосуддя».

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У травні поліція Лос-Анджелеса заявила, що співпрацює з федеральною владою, щоб розслідувати джерело кетаміну, який спожив Перрі.

Кетамін був популярним вечірнім наркотиком протягом десятиліть. Останніми роками він став перспективним альтернативним засобом лікування депресії. Дедалі більше клінік США пропонують його у вигляді інфузії або ін’єкції для широкого спектра проблем психічного здоров’я.

Перрі проходив інфузійну терапію кетаміном для лікування депресії та тривоги, але його останній сеанс відбувся більше ніж за тиждень до його смерті. Судмедексперт зазначив, що кетамін в організмі Перрі «не міг походити від цієї інфузійної терапії», враховуючи його короткий період напіввиведення.

Рівень кетаміну в його організмі був високим. За словами судово-медичного експерта, еквівалентно кількості, яка використовується для загальної анестезії під час операції. П'ятеро обвинувачених у смерті Меттью Перрі скористалися проблемами актора, кажуть слідчі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як зірки Голлівуду попрощалися з Перрі та що про нього говорили.

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