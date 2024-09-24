Раки та Терези ризикують зіпсувати важливі стосунки, а Водолії можуть стати жертвами обману: гороскоп на вівторок 24 вересня

Астрологи, як раніше і тарологи, зробили прогноз на вівторок, 24 вересня. Другий день поточного тижня, за їхнім твердженням, характеризується як час знань. Його вважають вдалим для початку навчання — інформація засвоюватиметься швидко, а нові знання невдовзі доведеться застосовувати на практиці. Це стосується будь-якої сфери життя.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Попри підвищену дратівливість, постарайтеся бути дружніми та товариськими. День підходить для зав'язування нових знайомств, пошуку ділових партнерів. Напругу можна зняти вечірнім тренуванням або активною прогулянкою. Не варто повертатися до старих стосунків, інформує Ukr.Media.

Телець

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Перша половина дня буде більш насиченою та плідною для Тельців. Ваша енергія та працездатність на високому рівні, користуйтеся вдалим моментом та завершіть найскладніші справи. До кінця дня настрій може погіршитись. Робіть перерви, спілкуйтеся із приємними людьми.

Близнюки

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Налаштовуйтесь на успіх, не надавайте значення дрібним невдачам, і ваш день пройде чудово. Краще відкласти справи, де потрібний творчий підхід та нестандартне мислення. Частіше спілкуйтеся з людьми, які надихають вас, підтримують і дають цікаві професійні поради.

Рак

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Настрій сьогодні буде часто змінюватися, роздратування та негатив можуть вирватися назовні та зіпсувати потрібні вам стосунки. Намагайтеся стримувати свої емоції, зберігати ввічливість та спокій. 24 вересня не починайте складних справ, також поки не варто міняти щось в усталеному графіку.

Лев

На початку дня вам вдаватимуться всі завдання: настрій та енергія на високому рівні. Однак оточуючі можуть дратувати вас своєю нетямущістю та неквапливістю. Проявляйте витримку, будьте професійними. Корисно більше часу провести на самоті, сходити на масаж, що розслаблює.

Діва

Готуйтеся до складних та неприємних ситуацій, які сьогодні зустрінуться на вашому шляху. Іноді все виглядає не так, як здається на перший погляд. Прислухайтеся до настрою співрозмовника, вловлюйте натяки. Хороший день для походу магазинами, але не купуйте дорогих і непотрібних речей.

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Терези

Сьогодні будь-яка дрібниця може вивести вас із себе. Щоб не зіпсувати стосунки з близькими людьми, виявляйте стриманість, обмежте контакти, уникайте складних тем у розмовах. Зберігайте позитивний настій: він допоможе просунутися вперед у роботі, розв'язувати важливі питання.

Скорпіон

День складний в емоційному плані. Скорпіонам доведеться підлаштовуватися під опонента, ловити натяки, виявляти кмітливість, щоб зрозуміти справжній зміст сказаного. До проблем підходите філософськи, не переживайте через дрібниці. 24 вересня можна розпочинати новий проєкт.

Стрілець

Зірки радять у цей день не давати грошей у борг та акуратно витрачати свої фінанси. Також будьте стримані у прояві емоцій, вибирайте слова, щоб не образити співрозмовника. Корисно провести час на самоті, займаючись індивідуальною роботою, менше спілкуватися.

Козоріг

Ваша критика чи зауваження на адресу когось близького можуть зіпсувати стосунки, спричинити сварку. Будьте ввічливі та тактовні, контролюйте свої слова. Енергія Козорогів 24 вересня на високому рівні: беріться за складні та відповідальні справи, проявляйте активність та рішучість.

Водолій

Сьогодні велика можливість бути ошуканими. Не вірте всьому, що вам кажуть, перевіряйте факти, перш ніж їх використовувати. Зірки радять не поспішати у роботі, рухатися вперед крок за кроком, перевіряти помилки. Уважність і концентрація дозволять швидше досягти мети.

Риби

Дрібні деталі відіграють сьогодні важливу роль: не ігноруйте їх, щоб не розчаруватися в результатах усієї роботи. Також будьте уважні до того, що вам кажуть. Можливо, хтось хоче ввести вас в оману. Не бійтеся неприємностей. Сьогодні Риби можуть здобути новий цінний досвід.

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Фото Pixabаy

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