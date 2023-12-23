37.57 / 38.13 41.20 / 41.94
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Найкращий бомбардир збірної на чемпіонаті світу помер у 24 роки: з'явилися подробиці

10:19 23 грудня 2023
Гарлі Сохо

У віці 24 років у своєму будинку в Каракасі помер лідер збірної Венесуели з баскетболу Гарлі Сохо, повідомляє fiba.basketball. Раніше колишній баскетболіст збірної України помер у 33 роки.

За висновками лікарів, ексгравець клубу G-ліги НБА «Мехіко Капітанес», якого вболівальники за неабиякий талант назвали Перлиною, помер через напад епілепсії, що трапився, коли спортсмен був сам вдома.

За свою кар'єру Сохо виступав у Південній Америці та лізі розвитку НБА. На останньому чемпіонаті світу в 2023 році Сохо був найкращим бомбардиром збірної Венесуели, набираючи в середньому 12,4 очка та 4,2 підбирання за гру. У складі національної команди він став віцечемпіоном Панамериканських ігор. Окрім рідної Венесуели, Сохо встиг пограти у клубах Мексики, Аргентини та Уругваю. Свій останній у житті матч баскетболіст провів 18 грудня у Нікарагуа, коли 12 очками допоміг своїй команді «Гладіадорес де Ансоатегі» обіграти у матчі Американської ліги чемпіонів мексиканський клуб «Хальконес де Халапа» (82:76).

«Ми глибоко шкодуємо про смерть Гарлі Сохо, члена нашої національної збірної та надзвичайної людини з багатообіцяючим стартом у своїй баскетбольній кар'єрі. Ми висловлюємо наші співчуття його сім'ї, друзям, родичам та всій спортивній спільноті з приводу цієї непоправної втрати», — йдеться у заяві Федерації баскетболу Венесуели.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що баскетболісту збірної Сербії видалили нирку після удару суперника в матчі чемпіонату світу.

РЕКЛАМА

191

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

апельсин

Рік можливостей і великих змін: які знаки будуть найщасливішими у 2024-му році

Нафтогаз

Менеджери «Нафтогазу» продають замість газу небезпечну суміш, — експерти

Прапор Чехії

Українці можуть продовжити тимчасовий захист у Чехії: названо обов’язкову умову

Десерт Яблучні хмарки

«Яблучні хмаринки» — корисні та легкі у приготуванні ласощі від Лізи Глинської (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту