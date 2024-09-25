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Як приготувати з трав домашній мийний засіб: спробуйте бюджетний та ефективний спосіб позбутись бруду

21:03 26 вересня 2024
календула

Деякі рослини мають високий вміст сапонінів, тобто хімічних сполук, які класифікуються як глікозиди. Вони легко спінюються та можуть бути чудовою основою для створення мийних засобів. До них належать: корінь женьшеню, кропива, червона конюшина, солодка та плющ звичайний. Але є ще одна рослина, яка росте неймовірно швидко та є чудовою дешевою сировиною для приготування ефективного засобу для чищення різних поверхонь, пише zielonyogrodek.pl.

Необхідно зібрати близько 2 відер календули — і квітки, й листя. Помістіть їх у велику банку та ретельно подрібніть товкачем або ложкою. Тим часом додавайте цукор і продовжуйте збивати. Потім налийте стільки кип’яченої теплої води, щоб заповнити банку. Листя не повинно виступати над поверхнею води. Відставте в прохолодне й темне місце. Щодня перемішуйте дерев’яною ложкою.

Приблизно через місяць ви отримаєте ідеальний оцет календули, який входить до складу рідини для миття кухні, ванної кімнати та навіть вікон! Процідіть отриманий оцет і перелийте його у зручний посуд. Використовуйте його замість яблучного оцту.

Він може весь час стояти в темному та прохолодному місці, цвіль на ньому не з’явиться.

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Це також чудовий засіб для регенерації освітленого волосся та підтримувальний засіб від знебарвлення.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як самостійно виготовити ефективний засіб для чищення, що відмиє навіть дуже брудну каструлю.

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