Мікрохвильовка, вікна, смартфон: дивовижні способи використання спирту для прибирання будинку

У вашій аптечці є пляшка спирту? Ви можете бути здивовані тим, що ви також можете використовувати його, як зручний побутовий засіб для чищення. Спирт є хорошим мийним засобом, зокрема для м'яких меблів, оскільки завдяки своїй молекулярній структурі він діє і як розчинник, і як засіб для дезінфекції, пише видання Southernliving.

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Помітили, що на вашій люстрі накопичилося багато пилу і її потрібно почистити? Змішайте розчин спирту та дистильованої води (у співвідношенні 1:4) і налийте в пульверизатор. Серветкою з мікрофібри ретельно протріть кожну деталь люстри.

Помітили бризки томатного соусу в мікрохвильовці? Настав час добре її очистити. Зробіть суміш із рівних частин спирту та води в мисці, придатній для мікрохвильової печі (наприклад, по ½ склянки кожного). Поставте миску в мікрохвильову піч і нагрійте її протягом 1−2 хвилин, щоб утворилася пара, яка розм’якшить бруд. Трохи почекавши, обережно вийміть чашу та ганчіркою, змоченою в суміші, обережно протріть внутрішні поверхні, включаючи поворотну платформу. Використовуйте вологу тканину, щоб очистити мікрохвильову піч, а потім висушіть її тканиною.

Втомилися купувати комерційний засіб для чищення скла та хочете зробити свою власну версію? У пляшці з розпилювачем змішайте одну чашку води, одну столову ложку оцту та одну чашку спирту. Ця суміш підійде для скла, хрому, нержавіючої сталі та твердої плитки. Обов’язково використовуйте чисту тканину, щоб почистити поверхню, або навіть стару газету.

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Комп’ютерні клавіатури містять тонни небажаних мікробів, пилу та навіть частинок їжі. Використайте спирт для легкого чищення та дезінфекції.

У наші дні смартфони діють як мініперсональні комп’ютери, які ми беремо всюди, включаючи обідній стіл і ванну кімнату. Телефони потрібно часто чистити. Протирання спиртом — це хороший варіант для знищення мікробів.

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Але не можна лити рідкий засіб безпосередньо на будь-який електронний пристрій і варто уникати потрапляння рідини та вологи на динаміки, мікрофон або будь-який порт.

Раніше фахівці назвали прості та ефективні способи вивести плями з килима. Також «ФАКТИ» розповідали, як швидко впоратися з плямами на одязі від чорниці та лохини.

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