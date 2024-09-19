Відмиє навіть дуже брудну каструлю: як самостійно виготовити ефективний чистячий засіб (відео)

У кожної господині завжди під рукою є мийний засіб, якому вона довіряє, і за допомогою якого наводить лад як на кухні, так і в будинку в цілому.

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Але іноді може трапитись, що засіб закінчився, а на вулиці йде дощ (сніг, град тощо), і немає ніякого бажання виходити з дому.

Як варіант — сім'я приїхала на дачу, і вже там виявилось, що дорогою всі добряче зголодніли, а велика каструля залишилась з минулого літа забрудненою. Що робити в таких випадках?

В групі «Скарбничка ідей» порадили, як можна виготовити мийний засіб самостійно, і які саме інгредієнти для цього знадобляться.

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Для приготування потрібні зубна паста, вода, мийний засіб для миття посуду та харчова сода. Все добре перемішати, нанести на брудну поверхню, залишити на деякий час, а потім змити. Найбільш брудні місця потерти щіткою.

Раніше ми розповідали, як виготовити суперзасіб, що чудово відлякує у квартирі жуків, павуків та міль. А також про те, як можна легко «реанімувати» вологі серветки, що висохли.

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