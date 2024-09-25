Автомобіль хочуть викрасти: які позначки на кузові вказують на те, шо на машину «поклали око» злочинці

З моменту нападу росії на нашу країну злочинці стали набагато активнішими, сподіваючись уникнути покарання під час оголошеної загальної мобілізації та воєнного стану. На шахраїв стали скаржитися навіть у Пенсійному фонді.

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Тому експерти з безпеки радять жителям більшості регіонів країни звертати увагу на те, який вигляд має їхній автомобіль, адже професійні викрадачі готуються до злочину завчасно, пише профільне автовидання.

Особливо радять не ігнорувати дивні позначки на кузові, вікнах та лобовому склі автомобіля.

Перш за все водія має насторожити поява на них символу «Х» або хрестика, намальованого на брудному кузові пальцем або крейдою. Зазначається, що так викрадачі, які довгий час ведуть спостереження за потенційними жертвами, позначають машини, які легко вкрасти.

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Робиться це, щоб у метушні швидко відшукати і заволодіти необхідним автомобілем. Оскільки більша частина викрадень припадає на темний час доби, у злодіїв з ідентифікацією транспортного засобу можуть виникнути проблеми.

Схожа ситуація із символами «О». Такі позначки, за словами експертів, ставляться на автомобілі, з яким доведеться повозитися. У будь-якому разі рекомендується одразу ж видалити подібну або будь-яку іншу підозрілу позначку і вжити додаткових заходів щодо захисту машини від крадіжки.

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Краще помістити її в гараж, на стоянку, що охороняється, або людне місце, яке добре проглядається і освітлюється вночі. Також варто подумати про встановлення сигналізації, нових замків або блокувальних пристроїв.

Нагадаємо, фахівці радять підготуватися заздалегідь до того, що хтось спробує вкрасти ваші особисті дані, номери карток та кошти у разі зникнення телефону.

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