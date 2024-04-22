Шахраї вкрали телефон: що потрібно зробити заздалегідь, щоб зберегти дані карток та гроші

З початку війни в Україні активізувались шахраї, жертвами яких стають не тільки пересічні українці, але навіть зірки шоубізу.

Подібними випадками не варто нехтувати, і краще підготуватися заздалегідь до того, що хтось спробує вкрасти ваші особисті дані, номери карток та кошти у разі зникнення телефону, радять спеціалісти.

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Існує безліч способів знайти втрачений або вкрадений телефон. Хоча не всі з них гарантують позитивний результат, все ж таки варто спробувати.

Для мінімізації втрати даних та захисту інформації на вашому смартфоні важливо правильно його налаштувати.

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По-перше, встановіть надійний пароль та уникайте звичайних кодів блокування. Функція розпізнавання обличчя не є найнадійнішим методом захисту, тому що телефон можна розблокувати за допомогою фотографій власника.

По-друге, на екрані блокування смартфона вкажіть контактні дані близької людини або інший номер телефону (якщо у вас є кілька телефонів). Це допоможе людині, яка знайшла телефон, зв'язатися з вами.

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По-третє, увімкніть резервне копіювання та час від часу перевіряйте його працездатність. Якщо телефон загубиться, це допоможе швидко відновити дані на новому пристрої.

Четверта міра безпеки: увімкніть автоматичне блокування через 30 секунд або хвилину неактивності пристрою. Цей простий спосіб захисту допоможе обмежити доступ до ваших даних стороннім.

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Крім того, на пристроях на базі Android встановлено функцію «Знайти пристрій», яка має бути увімкнена за умовчанням. Цю функцію можна знайти в розділі «Безпека» або «Google — Безпека» в установках телефону. Ця функція дозволяє знайти пристрій за допомогою іншого пристрою Android, встановивши програму Find My Device.

Власникам пристроїв на базі iOS рекомендується використовувати програму «Локатор», за допомогою якої можна знайти свій пристрій, виконати додаткові дії для його повернення та захистити свої дані.

Крім того, варто слідкувати за повідомленнями про випадки шахрайства, які з'являються у мережі — це дозволить легко їх розпізнавати.

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