«Підпишіть петицію»: шахраї запустили у WhatsApp нову схему

Центр протидії дезинформації, який раніше попередив про шахрайську схему з «встановленням обмеження на «на банці накопичувань» Мonobank, розповів про нову шахрайську схему у WhatsApp. Її мета — отримання доступу до акаунтів користувачів.

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«Користувачі отримують повідомлення з посиланням на фейкову сторінку „Електронних петицій“ про буцімто нестачу лише кількох голосів, аби набрати необхідну кількість підписів для присвоєння звання Героя України неназваному родичу. Насправді ж посилання з петицією потребує додаткового входу у WhatsApp, після чого шахраї отримують доступ до особистого WhatsApp-акаунту», — попереджають в ЦПД.

Фото ЦПД

Громадянам рекомендують у разі отримання таких повідомлень блокувати номер, з якого було надіслане смс, та в жодному разі не переходити за невідомими посиланнями.

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Раніше в ЦПД розповідали про російський фейк, що стосується мобілізації в Україні. Буцімто жінкам обіцяють по три тисячі гривень за те, що вони «здадуть» чоловіків у військкомат.

Фото Pixabay

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