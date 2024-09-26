У Запоріжжі є поранені внаслідок нічного обстрілу, у Києві після атаки дронів пошкоджено десятки автомобілів (фото)

У ніч проти четверга, 26 вересня, ворог знов атакував Україну з повітря. В Києві через російські «шахеди» відбій повітряної тривоги дали лише ранком — вона тривала 5 годин.

ВІДЕО ДНЯ

В КМВА повідомили, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників.

«Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів. За даними оперативного зведення, внаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садочку», — зазначив керівник столичної військової адміністрації Сергій Попко.

Фото ДСНС

РЕКЛАМА

Фото ДСНС

У Запорізькій області вночі попереджали про загрозу балстики. Наразі відомо, що ударів зазнав обласний центр.

РЕКЛАМА

«Сім людей поранені внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя. Росіяни поцілили по житловій забудові та території одного з промислових підприємств. Понівечені приватні будинки. Поранення дістали четверо жінок, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик. Надзвичайники та комунальники працюють на місцях влучань», — повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

РЕКЛАМА

На Одещині, яку ворог атакував дронами та ракетами, є жертви. «Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка. Щирі співчуття рідним та близьким… Пошкоджені будівлі та автівки. Також сталося займання сухої трави, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Щодо дронової атаки, яку терерости здійснили вже під ранок: загиблих та постраждалих немає, суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано», — повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

А на Миколаївщині був атакований обʼєкт енергетичної інфраструктури. «В області є відключення абонентів. Більшу частину вже заживлено енергетиками, роботи тривають. Постраждалих немає», — зазначив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазнали пошкоджень і енергооб'єкти на Прикарпатті. В обленерго повідомили, що в Івано-Франківській громаді зафіксовані пошкодження електромереж, через що знеструмлена центральна частина обласного центру: вулиці Незалежності, Коновальця, Січових Стрільців, Степана Бандери та частина прилеглих.

«Бригади енергетиків вже виїхали на ліквідацію пошкоджень, але на відновлення електропостачання необхідний час. Тож споживачів просять врахувати це», — додали в Прикарпаттяобленерго.

В командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили, що вночі ворог атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської обл., Одещину — чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Загалом по Україні було випущено 78 ударних БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ — рф).

В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України, один — повернувся у росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.

Нагадаємо, що керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленка висловлював припущення, що росіяни хочуть вийти ледь не на цілодобовий режим атак України — аби тривоги в регіонах стали звичними.

Фото ДСНС

296

Читайте нас у Facebook