Ракетно-дронові удари по Україні можуть стати цілодобовими: що задумав кремлівський диктатор

Ворог не припиняє атакувати Україну дронами, ракетами та КАБами. Практично увесь вересень надходять тривожні сповіщення про початок атаки ворожих дронів, яка триває ледве не цілу ніч. Росіяни також б'ють КАБами, запускають балістику як вдень, так і вночі.

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Противник атакує різні регіони та міста України, регулярно запускає розвідувальні БПЛА.

На думку Андрія Коваленка, керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД), росіяни хочуть вийти ледь не на цілодобовий режим атак України у майбутньому, щоб тривоги в регіонах стали звичними.



Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006−2010 рр.) Ігор Романенко певен, що все залежить від можливостей ворога та наявності у нього необхідних засобів, щоб реалізувати цілодобову стратегію повітряних атак. Про це він сказав в коментарі ТСН.

«Днями була заява путіна, що у рф планують виготовити 1,5 мільйона дронів, тільки не зрозуміло за який саме період. Нагадаю, що ми планували виробити 1 мільйон дронів. Як бачимо, путін назвав більшу цифру. Я гадаю, що це певним чином може реалізовуватися, враховуючи, що росіянам вдалося швидко поставити економіку на військові рейки. Принаймні вони будуть рухатися у цьому напрямку, якщо диктатор наобіцяв», — розповідає Ігор Романенко.

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Військовий експерт зауважує, що повітряні атаки ворога й без того відбуваються практично щодобово. Принаймні два тижні поспіль — ворожі дрони та ракети постійно атакують Україну.

«Тобто ворог вже реалізовує тактику таких атак. Питання у тому, чи зможуть вони у тому ж темпі це продовжувати? Скажу так, якщо буде виконуватися те, що сформулював путін, а схоже, що росіяни будуть це виконувати, то вірогідність такого підходу дуже висока», — зазначає Ігор Романенко.

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Експерт не виключає, що подібні атаки дронами можуть продовжуватися тижнями або навіть місяцями.

«На жаль, я не виключаю, що нам доведеться найближчим часом готуватися до того, що атаки „шахедами“ будуть постійними. Так, це дуже неприємно та руйнуватиме усі наші плани, але щоб все не було настільки жорстко, нам потрібно мати ефективні засоби для боротьби з об’єктами повітряного нападу противника», — зазначає Ігор Романенко.

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Експерт додає, що для відбиття таких атак Україні потрібні додаткові зенітно-ракетні комплекси, зенітно-артилерійські комплекси та винищувальна авіація.

«З одного боку зенітні ракети та авіація це занадто дорого для знищення російських дронів, а з іншого — чим нам їх збивати? Нам потрібні для цієї роботи сучасні винищувачі. У європейців є 50−60 літаків F-16, вони готові ними поділитися, але завести їх до України не дозволяють американці, знаходячи мільйон причин», — зазначив Романенко.

Військовий експерт підкреслив, що поки триває важкий процес з вибивання військової допомоги, нам потрібно розробляти власні нові технології для знищенні ворожих дронів та ракет.

«Сама війна нас цьому вчить. У нас з’явилися дрони, які можуть використовуватися силами протиповітряної оборони — це набагато дешевше ніж використання дорогих ракет. Вони вже досить ефективно працюють по розвідувальних дронах противника, знищуючи їх „Орлани“, Zala та Supercam. Крім того, дрони наносять ураження по гелікоптерах ворога, але ще потребують вдосконалення. Таких дронів нам потрібно виробляти стільки, щоб вони дійсно ставали ефективними», — розповів військовий.

Романенко зазначив, що росіяни продовжують вдосконалювати свої засоби повітряного нападу. Зокрема, противник почав піднімати свої ударні дрони на більшу висоту. Це робиться спеціально аби понизити ефективність роботи наших мобільних груп, бо на такій висоті БПЛА важче візуально виявляти, особливо у нічний час. Для цього потрібні додаткові локаційні пристрої і потреба в них буде лише зростати.

Ігор Романенко переконаний, що для більш ефективної боротьби з ворожими дронами нам потрібно без затримок отримувати винищувачі F-16, Mirage, Gripen, які можуть ефективно збивати ударні дрони противника.

Також Україні потрібно будувати систему розвідки за рахунок літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВ) Saab.

«Два таких літаки нам передають шведи. Триває процес з підготовки персоналу. Наявність цих літаків допоможе нам реалізувати підвищення ефективності дій систем ППО для боротьби з російськими „Шахедами“, бо у взаємодії з винищувачами, їх значно легше буде знищувати», — підсумовує Романенко.

Нагадаємо, українські дрони також не дають спокою російським військовим об'єктам. Два дні тому українські БПЛА атакували два склади з боєприпасами у Краснодарському краї та Тверській області.

Крім того, дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому «Шайковка» у Калузькій області рф. Там дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

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