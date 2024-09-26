Відомий спортсмен, який пережив зупинку серця, помер у 33 роки: у нього залишилися дружина-чемпіонка та крихітна донька (фото)

Відомий американський борець греко-римського стилю Алан Вера, який ледь не відібрався на Олімпійські ігри-2024 у Парижі (посів у відборі друге місце), помер у 33 роки від серцевого нападу, повідомляє USA Today.

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За інформацією видання, ще 29 липня спортсмен пережив зупинку серця під час гри з друзями у футбол. З того часу Вера перебував під наглядом лікарів. Два тижні тому тому борця було госпіталізовано, після чого «несподівана інфекція взяла гору».

Зазначимо, що Алан Вера народився на Кубі, де виграв чотири золоті чемпіонату країни і став чемпіоном Панамерики. У 2016 році він іммігрував до Сполучених Штатів, де отримав громадянство США і незабаром отримав право представляти американську збірну. Під прапором США Вера 2023-го здобув «бронзу» Панамериканського чемпіонату, а 2024-го — «срібло».

Додамо, що Алан Вера був одружений з колишньою росіянкою, чемпіонкою світу з боротьби Оленою Пирожковою, яка влітку цього року народила борцю дочку Аліну.

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«Наші серця розбиті. Наші щирі думки та молитви з Оленою, Аліною та сім'єю Алана, а також з усіма, хто його знав. Борцівська спільнота оплакує втрату великого чемпіона, чиє неймовірне життя вплинуло на багатьох людей у США та по всьому світу», — заявив глава Федерації боротьби США Річ Бенд.

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До речі, на Олімпіаді-2012 у Лондоні майбутня дружина Алана Вери прославилася тим, що під час зустрічі дружини президента США Мішель Абами з американськими спортсменами підняла першу леді країни на руки. Фото облетіло весь світ.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий олімпійський чемпіон з боротьби, який працював головою колгоспу та зіграв головну роль у кіно.

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