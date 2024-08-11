12 нагород України: підсумковий медальний залік XXXIII Олімпійських ігор-2024 у Парижі

У неділю, 11 серпня, у Парижі фінішують XXXIII літні Олімпійські ігри, на яких 10 500 тисяч спортсменів із 206 країн розіграли 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.

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Команда України (140 атлетів), прапор якої на церемонії закриття довірили нести Людмилі Лузан та Парвізу Насібову, на змаганнях у столиці Франції виборола 12 медалей (3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові) і фінішувала у загальнокомандному заліку на 22-й позиції.

До речі, за кількістю нагород «жовто-сині» — на 17-му місці (загалом на п'єдестал пошани підіймалися спортсмени з 91 країни).

Топдесятку (за кількістю «золота») у медальному заліку Парижа-2024 сформували:

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1. США — 126 нагород (40 золотих, 44 срібних, 42 бронзові);

2. Китай — 91 (40−27−24);

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3. Японія — 45 (20−12−13);

4. Австралія — 53 (18−19−16);

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5. Франція — 64 (16−26−22);

6. Нідерланди — 34 (15−7-12);

7. Великобританія — 65 (14−22−29);

8. Республіка Корея — 32 (13−9-910;

9. Італія — 40 (12−13−15);

10. Німеччина — 33 (12−13−8).

На п'єдестал пошани Парижа-2024 серед українських спортсменів підіймалися:

команда шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової — «золото» у фехтуванні;

Ярослава Магучих — «золото» у стрибках у висоту;

Олександр Хижняк — «золото» у боксі;

Сергій Куліш — «срібло» у стрільбі;

Ілля Ковтун — «срібло» у спортивній гімнастиці;

Парвіз Насібов — «срібло» в греко-римській боротьбі;

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок — «срібло» у веслуванні на байдарках та каное;

Ірина Коляденко — «срібло» у боротьбі ;

Ольга Харлан — «бронза» у фехтуванні;

Ірина Геращенко — «бронза» у стрибках у висоту;

Михайло Кохан — «бронза» у метанні молота;

Жан Беленюк — «бронза» у греко-римській боротьбі.

Нагадаємо, що на попередніх Олімпіадах в українських спортсменів були такі медальні показники: в Атланті-1996 — 23 нагороди, у Сіднеї-2000 — 23, в Афінах-2004 — 22, у Пекіні-2008 — 27, у Лондоні-2012 — 19, у Ріо-2016 — 11 та в Токіо-2020 — 19.

Як відомо, за золоту медаль Олімпійських ігор у Токіо українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за срібну — 100 тисяч та за бронзову — 80 тисяч.

Додамо, що з 28 серпня по 8 вересня у Парижі відбудуться Паралімпійські ігри за участю українських спортсменів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпійських іграх у Парижі сталася трагедія.

Фото НОК України, olympics.com

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