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«Робить брудні маленькі випади в мій бік»: що сказав Трамп про Зеленського та угоду з путіним

11:50 26 вересня 2024
Дональд Трамп. Фото Reuters

Напередодні свого візиту до США Володимир Зеленський в інтерв'ю The New Yorker заявив, що Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні. А пропозиції кандидата Трампа на пост віцепрезидента США Джей Ді Венса Зеленський вважає спрямованими на те, щоб віддати українські землі росії. «Такий підхід транслював би світу таке імпліцитне правило: я прийшов, переміг, тепер це моє. Його б застосовували всюди: претензії на землю, права на корисні копалини та кордони між державами… Хто прийшов місяць чи тиждень тому з автоматом у руках — той і є головним», — сказав Зеленський про мирний план Трампа-Венса.

Після цього західні ЗМІ повідомили, що зустрічі Трампа і Зеленського, який зараз перебуває у США, не плануються. А сам кандидат у президенти США від Республіканської партії 25 вересня звинуватив президента Володимира Зеленського в «брудних випадах» у його бік.

Під час передвиборчого виступу в Північній Кароліні Дональд Трамп значну частину своєї промови присвятив Україні і, зокрема, поскаржився на Зеленського.

Як повідомляє «Європейська правда», Трамп сказав: «Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента, мене».

При цьому Трамп не уточнив, що конкретно має на увазі.

Також він звинуватив президента Джо Байдена і свою опонентку на виборах Камалу Гарріс у тому, що вони виділяють мільярди доларів Зеленському, який «відмовляється» йти на «угоду».

«І ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду — Зеленському», — додав Трамп.

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Республіканець пояснив, що вважає «будь-яку гіршу угоду з путіним кращою, ніж її відсутність. Україні варто було погодитися раніше і від чогось відмовитися».

Трамп у своєму передвиборчому спічі звернувся до України: «Ви ніколи не зможете відновити міста і селища, якими вони були. У вас була цивілізація, а зараз немає спадщини, грошей на відновлення України не вистачить, навіть якщо весь світ збереться разом».

Раніше повідомляли про те, що спікер Палати представників США Майк Джонсон зажадав від Зеленського звільнити посла України в США Оксану Маркарову.

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На фото в заголовку Дональд Трамп. Фото Reuters

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