Прихильник Трампа в американському Конгресі зажадав від Зеленського звільнити посла України в США: що сталося

Під час візиту президента України до США, де він виступив на Генасамблеї ООН, спікер нижньої палати Конгресу США і член Республіканської партії Майк Джонсон зажадав від Володимира Зеленського звільнити посла України в США Оксану Маркарову. Своє звернення до українського лідера Джонсон опублікував на сторінці в соцмережі Х у середу, 25 вересня.

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Республіканець аргументує свою вимогу поїздкою Зеленського на завод із виробництва боєприпасів, що розташований у штаті Пенсильванія. Джонсон зазначає, що візит президента України на об'єкт в одному з так званих «хитких штатів» (штатів, у яких немає традиції голосувати за представників тієї чи іншої партії — Авт.) відбувся в супроводі представників Демократичної партії. На його думку, відсутність республіканців серед супутників Зеленського — «партизанська кампанія», покликана агітувати за кандидата від демократів Камалу Гарріс на виборах президента США.

Спікер вважає Маркарову організатором цієї поїздки і у зв'язку з «втратою довіри» республіканців вимагає негайно звільнити її як людину, яка не може «справедливо й ефективно служити дипломатом» у США. Сам захід Джонсон назвав «втручанням у вибори» в США.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що експерт назвав нинішню поїздку Володимира Зеленського до США підготовкою сильної переговорної позиції.

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