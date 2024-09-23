Україна зробила все можливе, щоб утримати Америку від цієї війни. путін розраховував перемогти, і якби Україна не встояла, він пішов би далі. Про це заявив в інтерв'ю The New Yorker Володимир Зеленський.

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«Давайте розглянемо, якими були б наслідки. По-перше, до Європи, Америки та Канади прибуло б близько сорока мільйонів іммігрантів. По-друге, ви втратили б найбільшу країну Європи — величезний удар по впливу Америки на континенті. росія тепер матиме там тотальний вплив. Ви втратите всіх — Польщу, Німеччину — і ваш вплив буде нульовим. Американська громадськість повинна усвідомити, що проблема не в тому, що Україна все ще існує, а в тому, що вона існує. Так, війна приносить труднощі, але стійкість України дозволила Америці вирішити багато інших проблем. Припустимо, росія напала на Польщу — що далі? В Україні росія знайшла фальшиве юридичне підґрунтя для своїх дій, кажучи, що захищає російськомовних людей, але це могла бути Польща або країни Балтії, які є членами НАТО. Це було б катастрофою, ударом по Сполученим Штатам, тому що тоді ви, безумовно, були б залучені в повному масштабі — з військами на місцях, фінансуванням, інвестиціями, а американська економіка переходила б на військові рейки. Тому говорити, що ви вже давно у цій війні, просто неправда. Зовсім навпаки. Я вважаю, що ми захистили Америку від тотальної війни».

На думку глави держави, для Сполучених Штатів це війна відстрочки. Це спосіб виграти час.

«Що стосується росії, то Україні навіть не потрібно програвати, щоб росія виграла. росія розуміє, що Україна і так бореться: вона вже не прийнята до Європейського Союзу і НАТО, майже третина її території окупована. росія може вирішити, що цього достатньо, і завдати такого ж удару по Польщі — у відповідь на якусь провокацію з боку білорусі, наприклад. Отже, після двох з половиною років вашої підтримки та інвестицій — за які ми дуже вдячні — ви можете помножити їх на нуль. Америці доведеться починати інвестувати з нуля, причому у війну зовсім іншого масштабу. У ній би воювали американські солдати. Що, мушу додати, принесло б росії величезну користь».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що путін може відключити інтернет по всьому світу.

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