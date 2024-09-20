План кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, деталі якого представив Джеймс Девід Венс, кандидату у віцепрезиденти від Республіканської партії, є божевіллям та може повністю зруйнувати динаміку міжнародних відносин. Таку думку висловив Еліот Вілсон, колишній чиновник Палати громад, Комітету з оборони та екссекретар делегації Великобританії у Парламентській асамблеї НАТО, виданню The Hill.

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«У підході колишнього президента Дональда Трампа до зовнішньої політики домінує крайня позиція «Америка перш за все», яка часто проявляється як ізоляціонізм, — зауважує Еліот Вілсон. - Його внутрішня тонкошкіра параноя змушує його розглядати будь-які взаємодії з іншими країнами чи міжнародними організаціями як потенційну спробу скористатися Америкою, і це сформувало його політику щодо України. Він також давно захоплювався володимиром путіним, описуючи росіянина як «генія» та «досить кмітливого». У результаті минулого року Трамп заявив, що в разі обрання він покладе кінець війні між росією та Україною і зупинить «нескінченний потік американських скарбів в Україну».

Під час дебатів проти віцепрезидентки Камали Харріс модератор Девід Мюр запитав Трампа, чи хоче він, щоб Україна перемогла в конфлікті. «Я хочу, щоб війна припинилася, — відповів Трамп. — Я хочу рятувати життя. Я вважаю, що в інтересах США закінчити цю війну і просто завершити її».

Трамп уникає пояснення, на яких умовах він припинить конфлікт. Але кілька днів тому його напарник, сенатор Джей Ді Венс, з'явився в популярному подкасті і був більш відкритим. Пояснення Венса виявили дивовижну готовність залишити Україну та присудити величезну геополітичну перемогу росії та путіну.

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«Ймовірно, це виглядає як нинішня лінія розмежування між росією та Україною, яка стає демілітаризованою зоною», — сказав Венс.

Ця проста заява є масштабною і катастрофічною для уряду в Києві, вважає Еліот Вілсон. По суті, мирний план Трампа передасть росії анексований у 2014 році Крим і 20 відсотків території України, яка зараз знаходиться під окупацією. Повідомлення чітке: якщо ви вторгнетесь у сусідню країну та збережете військову перевагу, Америка Трампа буде задоволена тим, що ви вкрадете стільки території, скільки зможете захопити.

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«Україна, швидше за все, буде змушена піти на додаткові поступки. Щоб задовольнити одну з головних вимог путіна, їй доведеться погодитися відмовитися від своєї заявки на вступ до НАТО та не стати членом того, що Венс назвав „союзними інституціями“ — імовірно, Європейського Союзу, який визнав Україну країною-кандидатом у червні 2022 року. Це було б нічим іншим, як російським вето на українську зовнішню політику. Нація, яка не може вибирати собі союзників, є васальною державою. Змушення України до такої дипломатичної капітуляції матиме наслідки. Закриття членства в НАТО розірве декларації, зроблені Альянсом у Вашингтоні цього року про те, що „майбутнє України в НАТО“, і у Вільнюсі минулого липня, де було підтверджено зобов’язання, взяте в Бухаресті у 2008 році, що Україна має стати членом Альянсу», — пише Вілсон.

Нарешті, додає він, потрібно розуміти, що таке врегулювання надішле союзникам Америки по всьому світу чітке повідомлення, що вони не можуть розраховувати на підтримку США. «Жоден договір чи угода, жодна публічна заява про солідарність не мають жодної цінності, якщо Вашингтон просто вирішить їх не виконувати. Бачення, викладене Венсом, означало б найбільшу односторонню зраду союзника з часів Мюнхенської угоди 1938 року, коли Британія та Франція віддали Чехословаччину нацистській Німеччині. Це дасть світові зрозуміти, що зобов’язання США, письмові чи усні, не мають ваги чи значення. Це буде не „Америка перш за все“, а „Тільки Америка“ — і всі інші повинні піклуватися про себе», — резюмує Еліот Вілсон.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський під час візиту у Вашингтон на Генеральну Асамблею ООН має представити президенту США Джо Байдену мирний план України. Вже відома реакція Гарріс і Трампа на майбутню зустріч із президентом України.

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