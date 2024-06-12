У ПФУ розповіли, як зміниться розмір субсидії через зростання тарифів на електрику

З огляду на те, що з 1 червня тарифи на електроенергію збільшилися, споживачам, які отримують субсидію на комуналку, перерахують її обсяги.

ВІДЕО ДНЯ

У ПФУ наголосили, що домогосподарствам, які отримують державну допомогу на оплату послуг ЖКГ, розмір субсидії розраховується індивідуально. Зазвичай вона дорівнює різниці між сумою в платіжці та обов'язковим платежем.

У якості приклада того, як зміниться розмір субсидії, була розглянута ситуація в родіні з трьох осіб. Так, якщо мати отримує щомісяця 9200 гривень та має на утриманні двох неповнолітніх дітей, то розмір субсидії збільшиться на 218,4 гривні.

Фото ПФУ

РЕКЛАМА

У Мінсоцполітики додають, що Пенсійний фонд проведе перерахунок субсидій автоматично — отримувачам нікуди додатково звертатися не потрібно.

«Субсидія надається, якщо родина сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов’язковий платіж. Розміри ж обов'язкового платежу лишаються незмінними. Тобто фактично ви оплачуватимете стільки ж, скільки платили до збільшення тарифів. Різницю — компенсує держава. Наразі в країні близько 1,8 млн домогосподарств отримують житлові субсидії, середньорічний розмір субсидії до підвищення тарифів становив 1490 грн. Ще 1,3 млн домогосподарств отримують пільги на житлово-комунальні послуги. Середньорічний розмір пільги на ЖКП становив 1300 грн.», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

В міністерстві також нагадали, що про те, як оформити житлову субсидію не виходячи з дому, можна дізнатись за посиланням https://bit.ly/3yYjqzl. Куди звертатися — за посиланням https://bit.ly/4e7jIUR. А за цим посиланням https://bit.ly/45f7u8r можна дізтанися, як подати заяву на призначення пільги з оплати житлово-комунальних послуг онлайн.

Про те, кому потрібно особисто звертатися за нарахуванням субсидій до 1 липня, читайте на нашому сайті.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

41

Читайте нас у Facebook