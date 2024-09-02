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Гроші

Жителям дев'яти областей України виплатять по 21 тисячі гривень: хто може розраховувати на матеріальну допомогу

19:19 2 вересня 2024
Гривні

В Україні діє програма субсидій на оплату комуналки, яку на неопалювальний період зазвичай продовжують субсидіантам автоматично. В опалювальний сезон розмір державної допомоги, звичайно, вищій. А ще деякі категорії населення отримали право на одноразову грошову допомогу протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива.

Як повідомляє представник Кабміну у Веховній Раді Тарас Мельничук, такі виплати отримають люди, які фактично проживають у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях у 10-кілометровій зоні від державного кордону з росією або лінії зіткнення (на момент подачі заяви) та/або на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, територіях можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, для яких не визначена дата завершення бойових дій, у житлових будинках, житлових приміщеннях (житлових кімнатах), які опалюються твердим пічним побутовим паливом.

Грошова допомога на опалення одержувачам виплачується за рахунок коштів міжнародних організацій та становить 21 тисячу гривень на одне домогосподарство на весь опалювальний період 2024/25 року.

Нагадаємо, що інформацію про те, чи має людина право на отримання субсидії для оплати послуг ЖКГ, можна дізнатися на сайті Пенсійного фонду України у розділі «Мої повідомлення» у вкладці «Індивідуальні повідомлення».

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Фото Pixabay

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