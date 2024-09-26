42 гривні за долар на початку жовтня: чому такий курс можливий, пояснив експерт

У той час як кінець вересня може стати періодом падіння курсу долара до гривні, перший тиждень жовтня, ймовірно, буде стабільнішим. Ризики неконтрольованих курсових стрибків є малоймовірними. Будь-які конвульсії на цінниках, будь-який хаос біля обмінників майже виключені.

ВІДЕО ДНЯ

Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лісовий. Водночас він не виключає, що саме в жовтні через низку об'єктивних факторів курс долара повільно рухатиметься вгору, хоч і потихеньку, «навшпиньки».

Так, цілком очікуваним можна вважати зміщення коридорів допустимих коливань до 41,5−42,2 грн за долар, а за період з вересня до жовтня включно гривня може втратити до 1% своєї вартості.

Однак при цьому, наголошує експерт, збережеться загальна кон'юнктура ринку:

РЕКЛАМА

- на ринку діятиме система різновекторності: після курсового зростання завжди слід очікувати зниження та навпаки;

- щоденні курсові зміни будуть незначними та не перевищать 0,2 грн;

РЕКЛАМА

- кожні 3−4 дні тренди змінюватимуться: зростання чергуватиметься зі зниженням (не виключені винятки, як це було у вересні, коли курсові показники зростали протягом 6−7 днів).

Нацбанк має всі можливості утримати баланс між попитом і пропозицією, що і стане запобіжником від зростання курсів валют. При цьому головним чинником, який впливатиме на валютний ринок, стане інфляція, особливо у разі збільшення податків, що об'єктивно провокуватиме виробників, продавців, постачальників товарів до перегляду цін.

Крім цього, на валютний ринок впливатимуть загальні економічні показники, розвиток експорту (рівень міжнародних резервів, що дозволяє Нацбанку діяти розкутіше, регулюючи співвідношення попиту та пропозиції через обсяг валютних інтервенцій) і, звичайно ж, обсяг макрофіну та прогноз міжнародної фіндопомоги на 2025 рік (кредити, безповоротні гранти, що витрачатимуться на покриття бюджетних видатків).

РЕКЛАМА

Загалом, як прогнозує співрозмовник «ФАКТІВ», найімовірніше курс долара на готівковому ринку коливатиметься в межах 41,2−41,8 грн за долар, стрибки обміну в обмінних пунктах на день можуть становити до 50 копійок. Різниця між купівлею-продажем в обмінних пунктах може досягати 1 гривні.

«Таким чином, у перший тиждень жовтня загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься схожою на вересневу. Однак ми не виключаємо: що ближче до кінця місяця, то помітнішими стануть деякі курсові зміни, хоч і вони не виб'ються за раніше оприлюднені прогнози», — резюмує Тарас Лісовий.

Тим часом, за прогнозом економічного експерта Данила Моніна, курс долара у 2025 році може виявитися вищим за 45 гривень, які пропонує для наступного року НБУ.

31

Читайте нас у Facebook