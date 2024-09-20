Курс долара до гривні наприкінці вересня може знизитися: чому це можливо

Поточний тиждень, з 16 по 22 вересня, залишиться для валютного ринку досить стабільним. Однак уже кінець вересня може призвести до невеликого падіння курсу долара на роздрібному ринку приблизно до 41 гривні.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, це може статися через зростання пропозиції над попитом, що пояснюється виходом на валютний ринок експортерів з великим обсягом експортної виручки.

Остання обставина може призвести до можливості домінування на ринку пропозиції, наслідком чого може бути зниження курсових показників до 41 грн/$. Однак, вочевидь, такі зміни будуть ситуативними та неміцними. Власне, увесь тиждень з 23 по 29 вересня триватимуть коливання в бік падіння або зростання, але навряд чи цей період триватиме більше одного дня.

При цьому Національний банк України може заощадити на валютних інтервенціях, витративши за тиждень на стабілізацію курсу 130−150 млн дол. замість 150−180 млн дол. При цьому незважаючи на інфляційний тиск, загальні курсові показники залишатимуться у звичних межах.

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- Ми припускаємо, що станом на 1 жовтня офіційний курс долара може скласти до 41,3 грн, що лише на 0,6% вище за офіційний курс на 1 вересня. Тобто, враховуючи курсову динаміку з початку року, вересень може виявитися одним із найбільш «м'яких» місяців, а валютний ринок перебуватиме в межах балансу між попитом і пропозицією. А вплив інфляції на валютний ринок залишатиметься «м'яким» і не становитиме загрози, — наголосив Тарас Лєсовий.

Раніше «ФАКТИ» писали, що згідно з проектом держбюджету на 2025-й рік курс долара в Україні в майбутньому році може скласти до 45 гривень.

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